Menczer Tamás hajtóvadászatot ígért a pátyi drogkereskedők ellen + videó

Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy Pátyon is megjelent a közterületi kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás problémája.
A politikus Székely László pátyi polgármester levelére hivatkozva azt mondta, a településen kábítószer-fogyasztók jelennek meg, akik úgynevezett crackpipákat és fecskendőket hagynak szanaszét a közterületeken. Hozzátette, hogy
a problémával érintett drogelosztó terület közvetlen közelében játszótér is található, amelyet a környéken élők és gyermekeik már nem mernek használni.
Menczer Tamás arról is beszélt, hogy a temető parkolójában is kialakult egy gócpont. Hozzátette, hogy a polgármester levele szerint vezetéstől eltiltott, illetve vezetői engedéllyel nem rendelkező személyek kábítószer hatása alatt vezetnek és száguldoznak a településen, ami miatt már baleset is történt.
A politikus hangsúlyozta, hogy
hajtóvadászatot indítanak a kábítószer-kereskedőkkel szemben.
Azt mondta, már beszélt Rétvári Bencével, a Belügyminisztérium miniszterhelyettesével, és minden nap be fog számolni az elvégzett munkáról.
Menczer Tamás kitért arra is, hogy a Kutyapárt legalizálná a drogfogyasztást és a termesztést. A politikus ezzel összefüggésben
a körzetben induló kutyapártos jelöltet, Fodor Bettinát is megszólította, és arra kérte, mondja el, a kábítószer-kereskedők vagy az áldozatok oldalán áll-e.
