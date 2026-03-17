Orbán Viktor: Európa folytatni akarja a háborút, de én kirúgom őket az ajtón + videó

Menczer Tamás hajtóvadászatot ígért a pátyi drogkereskedők ellen + videó

Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy Pátyon is megjelent a közterületi kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás problémája, ezért hajtóvadászatot ígért a dílerekkel szemben.

2026. 03. 17. 20:46
Menczer Tamás Forrás: Facebook
A politikus Székely László pátyi polgármester levelére hivatkozva azt mondta, a településen kábítószer-fogyasztók jelennek meg, akik úgynevezett crackpipákat és fecskendőket hagynak szanaszét a közterületeken. Hozzátette, hogy 

a problémával érintett drogelosztó terület közvetlen közelében játszótér is található, amelyet a környéken élők és gyermekeik már nem mernek használni.

Menczer Tamás arról is beszélt, hogy a temető parkolójában is kialakult egy gócpont. Hozzátette, hogy a polgármester levele szerint vezetéstől eltiltott, illetve vezetői engedéllyel nem rendelkező személyek kábítószer hatása alatt vezetnek és száguldoznak a településen, ami miatt már baleset is történt.

A politikus hangsúlyozta, hogy 

hajtóvadászatot indítanak a kábítószer-kereskedőkkel szemben. 

Azt mondta, már beszélt Rétvári Bencével, a Belügyminisztérium miniszterhelyettesével, és minden nap be fog számolni az elvégzett munkáról.

Menczer Tamás kitért arra is, hogy a Kutyapárt legalizálná a drogfogyasztást és a termesztést. A politikus ezzel összefüggésben

a körzetben induló kutyapártos jelöltet, Fodor Bettinát is megszólította, és arra kérte, mondja el, a kábítószer-kereskedők vagy az áldozatok oldalán áll-e.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

