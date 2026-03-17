Menczer Tamás hajtóvadászatot ígért a pátyi drogkereskedők ellen + videó

Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy Pátyon is megjelent a közterületi kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás problémája.

A politikus Székely László pátyi polgármester levelére hivatkozva azt mondta, a településen kábítószer-fogyasztók jelennek meg, akik úgynevezett crackpipákat és fecskendőket hagynak szanaszét a közterületeken. Hozzátette, hogy

a problémával érintett drogelosztó terület közvetlen közelében játszótér is található, amelyet a környéken élők és gyermekeik már nem mernek használni.

Menczer Tamás arról is beszélt, hogy a temető parkolójában is kialakult egy gócpont. Hozzátette, hogy a polgármester levele szerint vezetéstől eltiltott, illetve vezetői engedéllyel nem rendelkező személyek kábítószer hatása alatt vezetnek és száguldoznak a településen, ami miatt már baleset is történt.

A politikus hangsúlyozta, hogy

hajtóvadászatot indítanak a kábítószer-kereskedőkkel szemben.

Azt mondta, már beszélt Rétvári Bencével, a Belügyminisztérium miniszterhelyettesével, és minden nap be fog számolni az elvégzett munkáról.

Menczer Tamás kitért arra is, hogy a Kutyapárt legalizálná a drogfogyasztást és a termesztést. A politikus ezzel összefüggésben