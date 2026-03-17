Szentkirályi Alexandra: Nem szabad ennyit szívni, mert akkor az ember olyan hülyeségeket mond, mint a Kutyapárt listavezetője + videó

Szentkirályi Alexandrareagált Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listavezetőjének Partizánnak adott interjújában elhangzott kijelentésére, amelyben a szegényebb régiókban a fű lakossági termesztését javasolta a jelölt, amikor arról kérdezték, hogy miből növelnék a magyar állam bevételeit.

– Nem szabad ennyit szívni, mert akkor az ember ilyen hülyeségeket mond, ráadásul veszélyes hülyeségeket – rögzítette a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.

– Anyukaként teljesen felháborodom, amikor valaki arról beszél, hogy legalizálni kellene a füvet és annak a termesztését. A fű kapudrog. Ez azt jelenti, hogy megnyitja az utat a keményebb drogok irányába, és nincsen a drognak olyan mennyisége vagy olyan fajtája, ami ne okozna súlyos károsodást egy ember életében, mentálisan vagy éppen fizikailag – közölte a frakcióvezető.