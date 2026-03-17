Szentkirályi Alexandra: Nem szabad ennyit szívni, mert akkor az ember olyan hülyeségeket mond, mint a Kutyapárt listavezetője + videó

Szentkirályi Alexandrareagált Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listavezetőjének Partizánnak adott interjújában elhangzott kijelentésére, amelyben a szegényebb régiókban a fű lakossági termesztését javasolta a jelölt, amikor arról kérdezték, hogy miből növelnék a magyar állam bevételeit.
– Nem szabad ennyit szívni, mert akkor az ember ilyen hülyeségeket mond, ráadásul veszélyes hülyeségeket – rögzítette a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.
– Anyukaként teljesen felháborodom, amikor valaki arról beszél, hogy legalizálni kellene a füvet és annak a termesztését. A fű kapudrog. Ez azt jelenti, hogy megnyitja az utat a keményebb drogok irányába, és nincsen a drognak olyan mennyisége vagy olyan fajtája, ami ne okozna súlyos károsodást egy ember életében, mentálisan vagy éppen fizikailag – közölte a frakcióvezető.
– Aki a drog mellett érvel, az a gyerekeink jövőjét teszi kockára és azt akarja tönkretenni. Ez, amíg mi kormányzunk, egészen biztosan nem lesz lehetséges, mi továbbra is kiállunk amellett, hogy a magyar fiatalság egy biztonságos jövőt érdemel, aminek nem része semmilyen mértékben sem a drog – szögezte le Szentkirályi Alexandra.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!