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A világ a vb ezüstérmesét jobban ünnepelte, mint a világbajnokot

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Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 97. részben nyolc évet megyünk vissza az időben, amikor egy labdarúgó-vb után érdekes módon a világ elsősorban nem a világbajnok, hanem a döntőben vesztes ezüstérmes előtt borult le.

Pajor-Gyulai László
2026. 06. 08. 5:32
A horvátok szomorúan köszönttték a szurkolóikat az ezüstéremmel a nyakukban, pedig történelmet írtak a 2018-as labdarúgó-világbajnokságon. Fotó: ALEXANDER NEMENOV Forrás: AFP
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A negyeddöntő nagyon hasonlóan zajlott le az oroszok ellen. A házigazda szerzett vezetést Cserisev révén a 31. percben, nyolc perccel később Kramaric egyenlített, és a rendes játékidőben nem esett több gól. A hosszabbításban viszont Vida fordított, ám Fernandes is betalált, 2-2 után ismét tizenegyesek következtek, a párbajt most 4-3-ra nyerték meg a horvátok. Jött az elődöntő, amelyben Trippier az 5. percben előnyhöz juttatta Angliát, Perisic egyenlítésére a 68. percig kellett várni, ez a meccs is 1-1-gyel zárta a kilencven percet. Most azonban nem jutottak el a felek a párbajig, mert Mandzukic 109. percben esett találatára angol részről nem jött válasz, Horvátország 2-1-re győzött.

France's forward Antoine Griezmann (L) vies with Croatia's midfielder Ivan Rakitic during the Russia 2018 World Cup final football match between France and Croatia at the Luzhniki Stadium in Moscow on July 15, 2018. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MOBILE PUSH ALERTS/DOWNLOADS
Ivan Rakitic is nagyszerűen teljesített. Fotó: AFP

A döntőbe jutással több szempontból is történelmet írt a délszláv válogatott. Először is azzal, hogy története során először szerepelhetett labdarúgó-vb fináléjában, de azzal is, hogy első csapatként ért el a végső siker küszöbére három hosszabbításos mérkőzés után. És nem árt felhívni a figyelmet arra sem, hogy mindhárom találkozón hátrányból kellett kiharcolnia a továbbjutást, ami rendkívüli lelkierőről árulkodik.

A meccs:

XXI. labdarúgó-világbajnokság, döntő: Franciaország–Horvátország 4-2 (2-1)
Moszkva, Luzsnyiki-stadion, 78 011 néző. Vezette: Néstor Pitana (argentin)

Franciaország: Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez – Pogba, Kante (Nzonzi, 55.), Matuidi (Tolisso, 73.) – Mbappé, Giroud (Fekir, 81.), Griezmann.
Horvátország: Subasic – Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Pjaca, 81.) – Modric, Brozovic, Rakitic – Rebic (Kramaric, 71.), Mandzukic, Perisic.

Gól: Mandzukic (öngól, 18.), Griezmann (38., 11-esből), Pogba (59.), Mbappé (65.), illetve Perisic (28.), Mandzukic (69.)

Történeti visszatekintés esetén nem lehet lelőni a poént, hiszen mindenki tudhatja, hogy a világbajnokságot 2018-ban Franciaország nyerte. Tegyük hozzá, megérdemelten. A franciák makulátlan mérlegét egy Dánia elleni döntetlen akadályozta meg a csoportban, Ausztráliát és Perut legyőzték, a kieséses szakaszban pedig Argentína ellen 4-3-ra, Uruguay ellen 2-0-ra, majd Belgium ellen 1-0-ra nyertek, a döntőben pedig magabiztosabban futballoztak. Mandzukic öngólja az első volt a világbajnoki döntők történetében, erre Perisic még válaszolt, ám Griezmann, Pogba és Mbappé találatával már alaposan elhúztak a gallok, és Mandzukic már csak kozmetikázni tudta az eredményt egy kapushiba után, 4-2 lett a vége.

 

A horvát szülők jól tudnak gyereket csinálni

A világ természetesen kalapot emelt Franciaország teljesítménye és második világbajnoki címe előtt, de elsősorban nem ettől, hanem a horvátok ezüstérmétől ájult el. Talán nem is akadt olyan fórum, amelyen ne tették volna fel a kérdést: egy kis ország hogyan tud ilyen kiugró eredményt elérni? 

Kétségtelen, Horvátország Uruguay után a legkisebb népességű döntőbe jutott ország a 4,2 milliós lélekszámával a világbajnokságok történetében – a kétszeres vb-győztes dél-amerikai ország mintegy manapság kis híján 3,5 millió lakossal büszkélkedhet.

A World Soccer egyszerű választ adott. A tekintélyes brit lap szerint a titok nyitja a sok kiváló labdarúgó, hiszen a világbajnokság legjobb játékosának megválasztott Luka Modric mellett Ivan Rakitic, Mario Mandzikic, Ivan Perisic és a tizenegyes-specialista kapus, Danijel Subasic is magas szinten futballozik európai klubokban.

MOSCOW, RUSSIA - JULY 15: Croatian player Luka Modric is seen after he was awarded with the best player of the 2018 FIFA World Cup within the award ceremony of the 2018 FIFA World Cup Russia final at the Luzhniki Stadium in Moscow, Russia on July 15, 2018. France have won the World Cup beating Croatia 4-2. Sebnem Coskun / Anadolu Agency (Photo by Sebnem Coskun / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Luk Modric szomorú a vesztes döntő után, pedig őt választották meg a vb legjobbjának. Fotó: Anadolu

És valóban, ha a klubokat nézzük, akkor így festett a horvátok kezdőcsapata a döntőben: Monaco – Atlético Madrid, Liverpool, Besiktas, Sampdoria – Barcelona, Internazionale – Eintracht Frankfurt, Real Madrid, Internazionale – Juventus. Az előbb feltett kérdés pedig jogos: Európa egyik legkisebb népességű országa hogyan tud ennyi klasszist adni a sportágnak. Dejan Lovren, aki akkoriban a Liverpoolt erősítette, elviccelte a választ: – Hogy mitől születik ennyi kiemelkedő futballista Horvátországban? Egyszerű! Apáink és anyáink jól tudnak gyereket csinálni…

 

Győztesnek járó fogadtatás a másodikoknak

Ennél nyilván jóval többről van szó, de ez a visszaemlékezés nem hivatott a horvát utánpótlás-nevelés titkait feltárni. Pedig nekünk, magyaroknak igen csak tanulságos lenne: kétszer annyian vagyunk, mint a horvátok, de negyven éve nemhogy a döntő, világbajnokság közelében sem jártunk. Mindenesetre a horvátok győztesként sem fogadhatták volna jobban a hazatérő válogatottat, 

a zágrábi Jellasics téren és a környező utcákban csaknem kétszázezren ünnepelték a csapatot, a többség tizenkét óránál is többet várt a repülőgép késése miatt. Már a repülőtéren hatalmas ovációval fogadták a játékosokat, akik a nyitott tetejű autóbuszról is végig autogramokat osztogattak, integettek és fotóztak, majd a saját közösségi oldalaikon is jelentettek meg képeket. 

Emberek tolongtak az út szélén, hogy megérinthessék a futballistákat, többen ültek a háztetőkön és lógtak ki az erkélyekről is zászlókat lengetve. Eszünkbe juthat, 1954-ben a szintén ezüstérmes magyar válogatottnak a kertek alatt, titokban kellett hazatérnie, de ez egy nagyon más történet.

 

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