A legfontosabb meccsen semmi sem sikerült – magyar futballtragédia Bernben

Ez az a meccs, amelyről minden magyar hallott már, az is, akit nemigen érdekel a futball. Az egyetemes magyar történelem része, fontos, sorsfordító esemény, nemzeti tragédia, mint Muhi vagy Mohács, azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy senki sem halt bele, bár ez az utóélete során nem sokon múlott. Látszólag csak egy labdarúgó-vb aranyérmének a sorsa dőlt el azon napon, 1954. július 4-én, de többről volt szó. (A korabeli lapok az Arcanum adatbázisában érhetők el.)

Fritz Walter és Puskás Ferenc fog kezet az 1954-es labdarúgó-vb döntője előtt, középen William Ling játékvezető mosolyog Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Nyilvánvaló, a berni világbajnoki döntő a téma. Az a döntő, amelyet a világ magasan legjobb csapata, a magyar válogatott 3:2-re elveszített a Német Szövetségi Köztársaság ellen, és amelyről már nehéz újat mondani, az irodalma könyvtárat is megtölthetne. Jól tudjuk, hogy itthon mindenki biztosra vette a győzelmet.

Farkas Mihály, a nagy hatalmú honvédelmi miniszter készíttetett két és fél millió postabélyeget a világbajnoki cím tiszteletére, elintézte, hogy a játékosok fejenként 50 ezer forint jutalmat kapjanak,

Sebes Gusztáv szövetségi kapitányt és Hegyi Gyulát, a sporthivatal elnökét pedig a Munka Vörös Zászló érdemrendre terjesztette fel. A csapat fogadására fellobogózták a Keleti pályaudvart, ahonnan a forgatókönyv szerint a válogatott tagjai busszal mennek majd a Parlamentbe, ahol több politikus is beszédet mond.

A németek mélyről érkeztek a labdarúgó-vb döntőjébe

Az újságok pedig megírták, hogy a nyugatnémetek elleni, 8:3-ra megnyert csoportmeccsen megsérült Puskás Ferenc felépült, ott lesz a döntőben, miután a csapat az odáig vezető úton nélküle nyert két roppant nehéz meccsen egyaránt 4:2-re Brazília és Uruguay ellen, utóbbit ráadásul hosszabbításban győzte le – Puskással kiegészülve ki akadályozhatná meg a végső diadalt? A Népsport megszólaltatta Josef Herbergert, az ellenfél szövetségi kapitányát, aki elárulta, jóval erősebb összeállítású csapatot küld pályára, mint a csoportmeccsen, magasztalta a toronymagasan esélyes magyar válogatottat, majd a nyilatkozatát azzal fejezte be, hogy meglepetést akarnak okozni.