Bluetooth-eszköz miatt fordult vissza az Atlanti-óceán felett egy amerikai utasszállító

A légitársaság gépén 190 utas és 12 fős személyzet tartózkodott. A járat helyi idő szerint este indult New Jersey-ből, majd többórás repülést követően visszatért a Newark Liberty nemzetközi repülőtérre.

A CBS News szerint a légiforgalmi irányítás hangfelvételeiből kiderült, hogy a hatóságok egy „bizonyos négybetűs szóval” elnevezett Bluetooth-eszköz miatt rendeltek el biztonsági ellenőrzést. A személyzet többször is felszólította az utasokat, hogy kapcsolják ki Bluetooth-eszközeiket, azonban két eszköz továbbra is aktív maradt.

A leszállást követően az utasokat evakuálták, majd a repülőgépet a kikötői hatóság rendőrei alaposan átvizsgálták. Az utasokat ezt követően a Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA), valamint a vám- és határőrség munkatársai ismételten ellenőrizték, mielőtt visszatérhettek volna a terminálba.