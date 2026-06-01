Bluetooth-eszköz miatt fordult vissza az Atlanti-óceán felett egy amerikai utasszállító

Visszafordult az Egyesült Államokba egy Spanyolországba tartó United Airlines-járat, miután egy utas Bluetooth-eszközének elnevezése biztonsági riadalmat okozott. A repülőgépet Newarkban teljes körűen átvizsgálták, az utasokat pedig evakuálták.

Magyar Nemzet
2026. 06. 01. 18:56
A United Airlines egyik repülőgépe felszállás közben (Fotó: AFP)
A légitársaság gépén 190 utas és 12 fős személyzet tartózkodott. A járat helyi idő szerint este indult New Jersey-ből, majd többórás repülést követően visszatért a Newark Liberty nemzetközi repülőtérre.

A CBS News szerint a légiforgalmi irányítás hangfelvételeiből kiderült, hogy a hatóságok egy „bizonyos négybetűs szóval” elnevezett Bluetooth-eszköz miatt rendeltek el biztonsági ellenőrzést. A személyzet többször is felszólította az utasokat, hogy kapcsolják ki Bluetooth-eszközeiket, azonban két eszköz továbbra is aktív maradt.

A leszállást követően az utasokat evakuálták, majd a repülőgépet a kikötői hatóság rendőrei alaposan átvizsgálták. Az utasokat ezt követően a Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA), valamint a vám- és határőrség munkatársai ismételten ellenőrizték, mielőtt visszatérhettek volna a terminálba.

A United Airlines nem közölt részleteket az incidens pontos hátteréről. Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) ugyanakkor azt közölte, hogy a személyzet rendbontást jelentett az utasok között, ezért döntöttek a visszafordulás mellett.

Az utasok végül egy új személyzettel közlekedő pótlójárattal folytathatták útjukat, amely vasárnap kora reggel indult el és még aznap megérkezett Palma de Mallorcára.

A CBS News megjegyzi, hogy ez már a harmadik komolyabb incidens volt a United Airlines egyik járatán az elmúlt hetekben. Az FAA adatai szerint 2026-ban eddig több mint 640, rendbontó utasokkal kapcsolatos esetet jelentettek az amerikai légitársaságok.

Drámai pillanatok játszódtak le tavaly a levegőben, amikor egy Delta Air Lines-járat kénytelen volt visszafordulni nem sokkal a felszállás után Los Angelesben. A 226 utas lélegzet-visszafojtva figyelte, ahogy lángok csaptak ki a repülőgép bal oldali hajtóművéből. Az incidens sokkoló videófelvétele bejárta az internetet.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
