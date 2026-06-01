Netanjahu újabb csapásokat rendelt el Bejrútban, veszélyben a diplomáciai erőfeszítések

Izrael újabb támadásokat indított a Hezbollah fellegvárának számító dél-bejrúti Dahije negyed ellen, miközben a térségben ismét nő a katonai feszültség. A Benjamin Netanjahu miniszterelnök által elrendelt akciók tovább nehezíthetik az Egyesült Államok közvetítésével zajló diplomáciai tárgyalásokat, amelyek célja az izraeli–libanoni összecsapások és az amerikai–iráni konfliktus rendezése lenne.

Forrás: Reuters2026. 06. 01. 16:39
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Forrás: AFP
A Dahije negyed a Hezbollah egyik legfontosabb bázisának számít. Izrael a háború első szakaszában rendszeresen támadta a térséget, Donald Trump amerikai elnök április 16-án bejelentett tűzszüneti kezdeményezése óta azonban mindössze két alkalommal hajtott végre csapást a főváros déli elővárosaiban.

Netanjahu a Hezbollahot támadja

A légicsapások előzménye, hogy az elmúlt napokban jelentősen fokozódtak a harcok Dél-Libanonban. Az izraeli hadsereg a hétvégén elfoglalta a mintegy 900 éves Beaufort várat, amely stratégiai jelentőségű magaslaton helyezkedik el. Netanjahu ezt követően utasította a hadsereget a szárazföldi műveletek kiterjesztésére.

Az izraeli miniszterelnök szerint a cél az, hogy Izrael mélyebben és tartósabban ellenőrzése alá vonja azokat a területeket, amelyek korábban a Hezbollah befolyása alatt álltak.

Libanoni adatok szerint március 2. óta több mint 3370 ember vesztette életét az izraeli támadások következtében. A Hezbollah ekkor kapcsolódott be a konfliktusba Irán oldalán, miután Teheránt amerikai és izraeli csapások érték. Az izraeli adatok szerint ugyanebben az időszakban 24 izraeli katona és négy izraeli civil vesztette életét.

A Hezbollah nem hátrál

A Hezbollah Izraelt vádolja a tűzszünet megsértésével, és fenntartja magának a jogot az izraeli katonai jelenléttel szembeni ellenállásra. A szervezet közlése szerint vasárnap 21 különböző műveletet hajtott végre, köztük rakétatámadást intézett az észak-izraeli Naharija városában található katonai infrastruktúra ellen.

Izrael eközben egy úgynevezett biztonsági övezetet alakított ki Dél-Libanonban, ahol több települést lerombolt. 

A zsidó állam szerint erre azért van szükség, hogy megakadályozza a Hezbollah harcosainak visszatérését az izraeli határ közelébe.

Franciaország rendkívüli ENSZ-ülést kezdeményezett

A romló biztonsági helyzet miatt Franciaország hétfőre rendkívüli ülést kezdeményezett az ENSZ Biztonsági Tanácsában.

Az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban több közvetítői tárgyalást szervezett Izrael és Libanon képviselői között. Bár a libanoni kormány részt vett ezeken az egyeztetéseken, a Hezbollah kezdettől fogva ellenezte a folyamatot.

Egy, a tárgyalásokat ismerő libanoni forrás szerint Netanjahu hétfői bejelentése azt mutatja, hogy az amerikai vezetésű diplomáciai kezdeményezés az utóbbi napokban jelentősen meggyengült.

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere (Fotó: AFP/Kent Nishimura)

Washington fokozatos enyhülést szeretne

Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap telefonon egyeztetett Joseph Aoun libanoni elnökkel és Benjamin Netanjahuval is. Az amerikai fél egy olyan javaslatot tett le az asztalra, amely fokozatos feszültségcsökkentést eredményezhetne.

A tervezet szerint első lépésként a Hezbollah teljesen beszüntetné az Izrael elleni támadásokat, cserébe Izrael vállalná, hogy nem hajt végre további eszkalációt Bejrút térségében. Washington szerint ez teremthetné meg a feltételeit a harcok fokozatos leállításának és egy tartósabb tűzszünetnek.

A libanoni parlament elnöke, Nabih Berri – aki a Hezbollah egyik legfontosabb politikai szövetségesének számít – jelezte, hogy garantálni tudná a szervezet azonnali tűzszüneti kötelezettségvállalását. Ugyanakkor hozzátette: a kulcskérdés továbbra is az, hogy ki tudja rábírni Izraelt a támadások beszüntetésére.

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
