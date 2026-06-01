Netanjahu újabb csapásokat rendelt el Bejrútban, veszélyben a diplomáciai erőfeszítések

A Dahije negyed a Hezbollah egyik legfontosabb bázisának számít. Izrael a háború első szakaszában rendszeresen támadta a térséget, Donald Trump amerikai elnök április 16-án bejelentett tűzszüneti kezdeményezése óta azonban mindössze két alkalommal hajtott végre csapást a főváros déli elővárosaiban.

Netanjahu a Hezbollahot támadja

A légicsapások előzménye, hogy az elmúlt napokban jelentősen fokozódtak a harcok Dél-Libanonban. Az izraeli hadsereg a hétvégén elfoglalta a mintegy 900 éves Beaufort várat, amely stratégiai jelentőségű magaslaton helyezkedik el. Netanjahu ezt követően utasította a hadsereget a szárazföldi műveletek kiterjesztésére.

Az izraeli miniszterelnök szerint a cél az, hogy Izrael mélyebben és tartósabban ellenőrzése alá vonja azokat a területeket, amelyek korábban a Hezbollah befolyása alatt álltak.

Libanoni adatok szerint március 2. óta több mint 3370 ember vesztette életét az izraeli támadások következtében. A Hezbollah ekkor kapcsolódott be a konfliktusba Irán oldalán, miután Teheránt amerikai és izraeli csapások érték. Az izraeli adatok szerint ugyanebben az időszakban 24 izraeli katona és négy izraeli civil vesztette életét.

A Hezbollah nem hátrál

A Hezbollah Izraelt vádolja a tűzszünet megsértésével, és fenntartja magának a jogot az izraeli katonai jelenléttel szembeni ellenállásra. A szervezet közlése szerint vasárnap 21 különböző műveletet hajtott végre, köztük rakétatámadást intézett az észak-izraeli Naharija városában található katonai infrastruktúra ellen.

Izrael eközben egy úgynevezett biztonsági övezetet alakított ki Dél-Libanonban, ahol több települést lerombolt.

A zsidó állam szerint erre azért van szükség, hogy megakadályozza a Hezbollah harcosainak visszatérését az izraeli határ közelébe.