Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
izraeli hadseregLibanonIránközel-keletBejrúttűzszünetTrump

Ötezerhez közelít a felszámolt Hezbollah-létesítmények száma + videó

Az izraeli hadsereg súlyos csapásokat mért a Hezbollahra: március eleje óta több mint 4300 létesítményt számoltak fel, és több mint 1400 fegyveressel végeztek, ami jól mutatja a harcok intenzitását. Továbbra is bizonytalan a tűzszünet helyzete. A legsúlyosabb harcok jelenleg Libanon déli részén zajlanak, ahol az izraeli erők folytatják az offenzívát a síita milícia ellen.

Sebők Barbara
Forrás: MTI2026. 04. 10. 21:31
Az izraeli hadsereg súlyos csapásokat mért a Hezbollahra: március eleje óta több mint 4300 létesítményt számoltak fel
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az izraeli hadsereg öt hadosztálya harcol Dél-Libanonban a Hezbollah ellen, és a harcok március 2-i kezdete óta a síita milícia több mint 4300 létesítményét számolták föl az arab országban, valamint több mint 1400 fegyveresét ölték meg – közölte pénteken a hadsereg szóvivője. 

Az izraeli hadsereg öt hadosztálya harcol Dél-Libanonban a Hezbollah ellen.

Az izraeli hadsereg a levegőből, a tengerről és földön is támadott az öt hét alatt. Több száz rakétaindító állást semmisítettek meg. A légierő csak az utóbbi egy napban több mint 120 célpontot támadott.

A héten likvidálták Ali Kámel Ábar al-Hasszant, a Hezbollah Nászír egységének tüzérségi felelősét, valamint megöltek több mint kétszázötven tüzért, köztük tizenöt parancsnokot

– mondta a szóvivő. 

A Hezbollah Irán melletti szolidaritásaként március 2-án rakétákkal támadta Izraelt, és ezzel belefolyt a február 28-án Irán ellen elindított izraeli–amerikai háborúba – írta az MTI.

Izrael megtorolta ezt, és kettejük párharca azóta is tart.

Libanon része-e a tűzszünetnek?

Az utóbbi napokban vita bontakozott ki arról, hogy Libanon része-e az Egyesült Államok és Irán között április 8-án bejelentett kéthetes tűzszünetnek. Az iráni vezetés szerint a tűzszünet Libanonra is vonatkozik, míg Izrael és az Egyesült Államok szerint nem. Donald Trump amerikai elnök viszont a várható iráni béketárgyalások sikere érdekében pénteken önmérsékletre kérte a jeruzsálemi kormányt.

Az izraeli hadsereg továbbra is harcol Libanonban, és folytatja az észak-izraeli településeket érő közvetlen fenyegetés felszámolását. A hadsereg háborús állapotban van, nincs tűzszünet, folytatjuk a harcot ezen a fronton, most ez a fő hadszíntér számunkra

– mondta Éjál Zamír vezérkari főnök, amikor szemlét tartott Dél-Libanonban az öt hadosztálynál. „Iránnal tűzszünet van érvényben, de ott is bármelyik pillanatban visszatérhetünk a harcokhoz” – tette hozzá.

A háború eddigi eredményei történelmi jelentőségűek. Irán már nem ugyanaz, mint ami volt a háború előtt, sokkal gyengébb. Az Iránt érő veszteség a Hezbollahra is hatással van, mert elszigetelődött

– mondta Zamír. Az izraeli hadsereg szóvivője közölte, hogy egy tartalékos altiszt súlyosan, egy másik katona pedig könnyebben megsérült pénteken, amikor egy drón becsapódott a Dél-Libanonban harcoló erők közelében. A katonákat kórházba szállították, családjukat értesítették.

Borítókép: Füst száll fel Bejrút déli részén izraeli rakétacsapás után (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
