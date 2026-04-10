Ötezerhez közelít a felszámolt Hezbollah-létesítmények száma + videó

Az izraeli hadsereg öt hadosztálya harcol Dél-Libanonban a Hezbollah ellen, és a harcok március 2-i kezdete óta a síita milícia több mint 4300 létesítményét számolták föl az arab országban, valamint több mint 1400 fegyveresét ölték meg – közölte pénteken a hadsereg szóvivője.

Az izraeli hadsereg a levegőből, a tengerről és földön is támadott az öt hét alatt. Több száz rakétaindító állást semmisítettek meg. A légierő csak az utóbbi egy napban több mint 120 célpontot támadott.

A héten likvidálták Ali Kámel Ábar al-Hasszant, a Hezbollah Nászír egységének tüzérségi felelősét, valamint megöltek több mint kétszázötven tüzért, köztük tizenöt parancsnokot

– mondta a szóvivő.

A Hezbollah Irán melletti szolidaritásaként március 2-án rakétákkal támadta Izraelt, és ezzel belefolyt a február 28-án Irán ellen elindított izraeli–amerikai háborúba – írta az MTI.