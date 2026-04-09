Mi jön a tűzszünet után? – megszólalt az amerikai tábornok

Az amerikai haderő leállította az Irán elleni támadóműveleteket, de készenlétben maradtak. A tűzszünet életbe lépett, de a helyzet továbbra is feszült. A Közel-Keleten az iráni fegyveres konfliktus következtében mintegy 4,25 millió ember volt kénytelen elmenekülni az otthonából és hozzávetőleg 4100 ember vesztette életét az Egészségügyi Világszervezet legfrissebb, csütörtökön közölt helyzetjelentése szerint.

Forrás: MTI2026. 04. 09. 22:13
Az amerikai haderő leállította az Irán elleni támadó műveleteket, de készenlétben maradtak
– Az amerikai hadsereg a tűzszünetre tekintettel leállította az Irán elleni támadó műveleteket, de az 50 ezer főből álló katonai erő továbbra is jelen van és készenlétben áll, ha parancsot kapna – közölte Bradley Cooper tengernagy, az amerikai hadsereg közel-keleti térségért is felelős Középső Parancsnokságának (Centcom) vezetője csütörtökön.

Az amerikai hadsereg a tűzszünetre tekintettel leállította az Irán elleni támadó műveleteket
Az amerikai hadsereg a tűzszünetre tekintettel leállította az Irán elleni támadóműveleteket

Mi jön a tűzszünet után?

A parancsnok a friss katonai helyzetet értékelő videóban beszámolt arról, hogy a katonaság az elmúlt 40 nap során több mint 1300 iráni katonai célpont ellen hajtott végre sikeres támadást.

Az Egyesült Államok és Izrael évekre megszüntette Irán képességét arra, hogy jelentős katonai műveleteket indítson, négy évtized alatt felépített haderejét megsemmisítette

– hangoztatta. A tengernagy arról is beszámolt, hogy a regionális partnerekkel közösen fenntartják a Közel-Kelet felett kialakított légvédelmi rendszert, amelyet a világ legkifinomultabb és legnagyobb méretű védőernyőjének nevezett.

ENSZ: Több mint négymillió ember volt kénytelen elmenekülni és 4000-en vesztették életüket

A Közel-Keleten az iráni fegyveres konfliktus következtében mintegy 4,25 millió ember volt kénytelen elmenekülni az otthonából és hozzávetőleg 4100 ember vesztette életét az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb, csütörtökön közölt helyzetjelentése szerint.

A WHO szerint a térséget megrázó konfliktusban csaknem 45 700 ember sebesült meg a harccselekmények február végi kezdete óta.

A WHO Iránon belül 3,2 millió belső menekültről számolt be és további több mint egymillió menekültről Libanonban. Ebben a két országban volt a legtöbb halálos áldozat is: 

  • mintegy 2400 halott Iránban és 
  • 1700 halott Libanonban
  • Irakban 109 ember, 
  • Izraelben pedig 24 vesztette életét az ENSZ-szervezet szerint.

Iránban a WHO által közölt adatok szerint több mint 32 ezer sebesültet tartanak nyilván. 

Az iráni válaszcsapások célpontjává vált Izraelben a sebesültek száma meghaladja a 7000-et. 

Libanonban, ahol Izrael az Irán által támogatott Hezbollah síita milíciával harcol, csaknem 6000-en sebesültek meg. A WHO közölte azt is, hogy kimutatásai az egyes országok hatóságai által közölt adatokra támaszkodnak.

Borítókép: Füst gomolyog Teherán felett a támadásokat követően, április 7-én (Fotó: AFP)

