Mi jön a tűzszünet után? – megszólalt az amerikai tábornok

– Az amerikai hadsereg a tűzszünetre tekintettel leállította az Irán elleni támadó műveleteket, de az 50 ezer főből álló katonai erő továbbra is jelen van és készenlétben áll, ha parancsot kapna – közölte Bradley Cooper tengernagy, az amerikai hadsereg közel-keleti térségért is felelős Középső Parancsnokságának (Centcom) vezetője csütörtökön.

Mi jön a tűzszünet után?

A parancsnok a friss katonai helyzetet értékelő videóban beszámolt arról, hogy a katonaság az elmúlt 40 nap során több mint 1300 iráni katonai célpont ellen hajtott végre sikeres támadást.

Az Egyesült Államok és Izrael évekre megszüntette Irán képességét arra, hogy jelentős katonai műveleteket indítson, négy évtized alatt felépített haderejét megsemmisítette

– hangoztatta. A tengernagy arról is beszámolt, hogy a regionális partnerekkel közösen fenntartják a Közel-Kelet felett kialakított légvédelmi rendszert, amelyet a világ legkifinomultabb és legnagyobb méretű védőernyőjének nevezett.