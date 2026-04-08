Izrael feltételekhez köti az iráni tűzszünetet – Libanon kimarad a megállapodásból

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala szerdán közölte, hogy Jeruzsálem támogatja Donald Trump amerikai elnök kezdeményezését, de csak szigorú feltételek mellett, írta az Origo.

Füst száll fel az iráni főváros, Teherán elleni amerikai–izraeli csapás helyszínéről 2026. április 7-én (Fotó: AFP/Atta Kenare)

Izrael elvárja, hogy Teherán azonnal nyissa meg a Hormuzi-szorost, és hagyjon fel az Egyesült Államok, Izrael, valamint a térség országai elleni támadásokkal.

Tűzszünet – Izrael nem enged

Fontos részlet, hogy az izraeli álláspont szerint a tűzszünet kizárólag Iránra vonatkozik, Libanonra nem. Ez ellentmond annak, amit korábban a pakisztáni miniszterelnök, Shehbaz Sharif állított, miszerint a megállapodás Libanont is érinti.

A libanoni front továbbra is súlyos: a helyi hatóságok szerint az izraeli hadműveletek kezdete óta több mint 1400 ember vesztette életét, köztük 126 gyermek, és több mint egymillió ember kényszerült elhagyni otthonát.

A konfliktus akkor eszkalálódott, amikor a Hezbollah – az Irán által támogatott libanoni fegyveres szervezet – rakétákat indított Észak-Izrael felé, válaszul arra, hogy amerikai–izraeli légicsapások során megölték Irán korábbi legfőbb vezetőjét, Ali Hameneit. Izrael hangsúlyozta: teljes mértékben támogatja az amerikai törekvéseket, amelyek célja, hogy Irán többé ne jelentsen nukleáris, rakétatechnológiai vagy – izraeli megfogalmazás szerint – terrorfenyegetést sem az Egyesült Államokra, sem Izraelre, sem pedig az arab szövetségesekre.

Washington a háttérben tárgyalásos megoldást is keres. Az iráni fél bejelentette, hogy az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetések április 10-én, pénteken kezdődnek Iszlámábádban.

Donald Trump eközben úgy nyilatkozott: az iráni uránkérdést meg fogják oldani, ami arra utal, hogy a nukleáris program továbbra is a konfliktus egyik központi eleme marad.