Sokan hisznek az „amerikai álomban”

Összességében a megkérdezettek bő egyharmada (34 százalék) szerint az „amerikai álom” ma is érvényes, míg mintegy fele (51 százalék) úgy gondolja, hogy valaha igaz volt, de ma már nem érvényes.

A demokraták kevesebb mint egyötöde (17 százalék), a republikánusoknak jóval több mint a fele (57 százalék) hisz a kemény munka eredményességében, a független szavazóknak pedig mintegy az egynegyede gondolja így.

Az AP hírügynökség megbízásából a NORC társadalomkutató központ által áprilisban készített felmérésből az is kiderül, hogy az idősebb megkérdezettek jóval nagyobb arányban gondolják az amerikai identitás részének az "amerikai álmot": a 60 év felettiek csaknem négyötöde (79 százalék) hisz a kemény munka eredményében, addig a 18-29 év közöttieknek csak az 58 százaléka.