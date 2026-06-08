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Sokan hisznek az „amerikai álomban”

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Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett "amerikai álmot", vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előrejutni – derül ki a hétfőn kiadott AP-NORC országos közvélemény-kutatásból.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 08. 22:26
Az amerikaiak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett „amerikai álmot” - képünk illusztráció Fotó: SEAN GARDNER Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Összességében a megkérdezettek bő egyharmada (34 százalék) szerint az  „amerikai álom” ma is érvényes, míg mintegy fele (51 százalék) úgy gondolja, hogy valaha igaz volt, de ma már nem érvényes. 

A demokraták kevesebb mint egyötöde (17 százalék), a republikánusoknak jóval több mint a fele (57 százalék) hisz a kemény munka eredményességében, a független szavazóknak pedig mintegy az egynegyede gondolja így.

Az AP hírügynökség megbízásából a NORC társadalomkutató központ által áprilisban készített felmérésből az is kiderül, hogy az idősebb megkérdezettek jóval nagyobb arányban gondolják az amerikai identitás részének az "amerikai álmot": a 60 év felettiek csaknem négyötöde (79 százalék) hisz a kemény munka eredményében, addig a 18-29 év közöttieknek csak az 58 százaléka.

Azzal az állítással, hogy a demokratikusan megválasztott kormányzat fontos az Egyesült Államok mint nemzet identitása számára, az amerikaiak pontosan kétharmada ért egyet. Ezen belül a 18-29 évesek fele (51 százalék), a 60 év felettieknek pedig a négyötöde (81 százalék) gondolkozik így.

A társadalmi élet számos további elemét is érintő, átfogó közvélemény-kutatás adatait idén április közepén rögzítették csaknem 3 ezer amerikai állampolgár megkérdezésével, írta az MTI.

Borítókép: Az amerikaiak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett „amerikai álmot” -  képünk illusztráció (Fotó: AFP)

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