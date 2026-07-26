Vasárnap 15.00-tól kiderül a Hungaroringen, hogy lesz-e új futamgyőztese a Magyar Nagydíjnak – Leclerc az lenne.
A büntetések átírták a várakozásokat, olimpiai bajnokunk favoritja nem elégedett
Lando Norris (McLaren) lett az első pilóta, aki idén a Mercedes versenyzőin kívül időmérőt nyert a Forma–1-ben. A világbajnoki címvédő tavaly a Magyar Nagydíj győztese volt, de akkor nem az élről indult, ahogy a legutóbbi öt itteni vasárnapi első helyezett közül senki. Norris a szombati sikeréért járó díjat az olimpiai bajnok öttusázótól, Gulyás Michelle-től vehette át, aki ehhez nem vette fel a Ferrari-sapkáját. Az olasz istálló versenyzői közül Lewis Hamilton volt a gyorsabb, de a brit büntetése miatt Charles Leclerc indulóbb jobb pozícióból a 15.00-kor kezdődő Magyar Nagydíjon.
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