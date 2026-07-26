Lewis HamiltonCharles Leclercforma-1Lando NorrisGulyás Michelle

A büntetések átírták a várakozásokat, olimpiai bajnokunk favoritja nem elégedett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Lando Norris (McLaren) lett az első pilóta, aki idén a Mercedes versenyzőin kívül időmérőt nyert a Forma–1-ben. A világbajnoki címvédő tavaly a Magyar Nagydíj győztese volt, de akkor nem az élről indult, ahogy a legutóbbi öt itteni vasárnapi első helyezett közül senki. Norris a szombati sikeréért járó díjat az olimpiai bajnok öttusázótól, Gulyás Michelle-től vehette át, aki ehhez nem vette fel a Ferrari-sapkáját. Az olasz istálló versenyzői közül Lewis Hamilton volt a gyorsabb, de a brit büntetése miatt Charles Leclerc indulóbb jobb pozícióból a 15.00-kor kezdődő Magyar Nagydíjon.

Koczó Dávid
2026. 07. 26. 6:15
Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó Lando Norrisnak adott át díjat az F1-es Magyar Nagydíj időmérője után, de Charles Leclerc (Ferrari), esetleg Kimi Antonelli futamgyőzelmében bízik Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vasárnap 15.00-tól kiderül a Hungaroringen, hogy lesz-e új futamgyőztese a Magyar Nagydíjnak – Leclerc az lenne.

Forma 1 F1 Mogyoród Hungaroring
Forma 1 F1 Hungaroring Mogyoród
Marco Rossi, a magyar labdaúrgó-válogatott szövetségi kapitánya szombaton a Magyar Nagydíj helyszínén, a Ferrari és Kimi Antonelli sikeréért is szorít
1/17

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Brém-Nagy Ferenc
idezojeleksulyok tamás

A végén tényleg köztársasági elnök lesz belőle

Brém-Nagy Ferenc avatarja

A mély változások hajtóanyagot jelenthetnek karriereknek, vannak, akik gyorsan emelkednek ki a tömegből. Ám arra kevés a példa, hogy egy fotelforradalmár, egy ízig-vérig biztonsági játékos venné célba a sztratoszférát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu