Skócia is forrong a bevándorlás miatt
Több ezer ember részvételével tüntetést szerveztek a bevándorlás ellen a skóciai Glasgowban. Skóciában hetek óta folynak a hasonló megmozdulások, szombaton nagy számban ellentüntetők is megjelentek a skót nagyvárosban, a felek összecsaptak a nagy számú rendőr jelenléte ellenére. Skóciában és Írországban is jellemző, hogy a nacionalista pártok baloldali-liberális platformon állnak.
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