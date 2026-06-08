Trump a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt

Trump vasárnap azt is jelezte, hogy kérését telefonon tolmácsolja az izraeli kormányfőnek, és azt hangoztatta:

Izrael végrehajtotta a saját csapását, Irán végrehajtotta a saját csapását, nincs szükségünk egy újabbra.

Trump a brit Financial Times-nek adott, vasárnap megjelent interjúban azt mondta, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek "nem lesz más választása", mint, hogy elfogadja a megállapodást, amelyet az Egyesült Államok megköt Iránnal. Egyben azt hangoztatta, hogy az Iránnal zajló tárgyalásokat ellenőrzése alatt tartja.

Yechiel Leiter, Izrael egyesült államokbeli nagykövete közösségi médiában megjelent hétfői bejegyzésében azt közölte, hogy az izraeli haderő célpontjai iráni rakétaindító állások, valamint az energiaszektorhoz nem kötődő infrastruktúra-létesítmények.

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma a katonai eszkaláció miatt hétfőn arra figyelmeztette a Jordániában tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy azonnal keressenek menedéket az ország légterét érintő drón- és rakétacsapások miatt.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)