Trump faképnél hagyta a riportert, és élesen bírálta a liberális médiát + videó

A vita akkor éleződött ki, amikor a műsorvezető több alkalommal is kérdőre vonta Trumpot a 2020-as választási csalással kapcsolatos állításai, a kaliforniai szavazatszámlálás menete, valamint az úgynevezett fegyverkezés elleni alap terve kapcsán.

Trump a beszélgetés végén élesen bírálta az amerikai médiát, és több nagy csatornát is támadott.

Önök egyoldalú, korrupt hálózat

– mondta Trump a műsorvezetőnek, majd hozzátette:

Sajnálom, ennyi elég volt. Köszönöm, drágám, minden jót.

Az elnök ezt megelőzően több médiumot – köztük az NBC-t, az ABC-t, a CBS-t és a CNN-t – is korruptnak nevezett.

A feszült interjú során Welker rákérdezett egy 1,8 milliárd dolláros alapra is, amelyet Trump korábban olyanok kártalanítására javasolt, akik állítása szerint a Biden-adminisztráció politikai intézkedései miatt szenvedtek hátrányt. A műsorvezető arra is kíváncsi volt, az elnök továbbra is ragaszkodik-e a tervhez, miután igazságügyi vezetők részéről kritikák fogalmazódtak meg.

Trump a kezdeményezést védelmébe vette, és azt mondta, sokan súlyos károkat szenvedtek el a korábbi adminisztráció intézkedései miatt.

Az emberek súlyosan megsérültek a radikális baloldali őrültek miatt, akik a Biden-adminisztrációban dolgoztak

– fogalmazott.

Trump: A választást elcsalták!

A vita későbbi szakaszában Trump ismét a 2020-as választások tisztaságát kérdőjelezte meg, és a kaliforniai szavazatszámlálás lassúságát is bírálta, szerinte az is a választási rendszer problémáira utal.

A választást elcsalták. Ez egy piszkos választás volt

– jelentette ki az elnök, aki a média hitelességét is többször megkérdőjelezte.

Trump végül a beszélgetést azzal zárta, hogy szerinte az amerikai sajtó nem őszinte, és egy tisztességtelen média mellett nem lehet sikeres az ország. Welker ugyan megpróbálta folytatni az interjút, de az elnök ekkor már végleg lezárta a beszélgetést.

Trump nem kíméli a médiát

Az amerikai elnök hivatalba lépése után nem sokkal a Fehér Ház közölte, hogy felmondja a Politico előfizetéseit, amelyeket az amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség az adófizetők millióiból vásárolt.

A Biden-adminisztráció médiafinanszírozási botrányáról akkor az Egyesült Államok elnöke a közösségi oldalán is megszólalt.

Úgy néz ki, hogy dollármilliárdokat dugdostak el a USAID-nél és más ügynökségeknél, nagy része az álhírmédiának megy kifizetésként, azért, hogy jó történeteket írjanak a demokratákról. A baloldali szennylap, a Politico néven ismert, úgy tűnik, nyolcmillió dollárt kapott. A New York Times is kapott pénzt???? Ki más?????

– fogalmazott Trump. Az amerikai elnök 2021-ben, a Facebookról és Twitterről való kitiltása után hozta létre a Truth Social platformot, amely mára az amerikai elnök egyik legfontosabb kommunikációs eszközévé vált. A Truth Social nemcsak az elnöki bejelentések elsődleges forrása, hanem a republikánus értékek terjesztésének központja is.