Felvételi 2026: 100 és 500 pont között – ekkora volt a szakadék a szakok között

Az idei felvételi eljárás különösen erősnek számított, hiszen az általános eljárásban 140 427 jelentkezést adtak be, ami több mint tízezerrel haladja meg a tavalyi jelentkezői létszámot. A ponthatárok ismét azt mutatják, hogy a legnépszerűbb képzésekre rendkívül éles a verseny, miközben egyes szakokon továbbra is jóval könnyebb bekerülni.