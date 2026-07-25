Az idei felvételi eljárás különösen erősnek számított, hiszen az általános eljárásban 140 427 jelentkezést adtak be, ami több mint tízezerrel haladja meg a tavalyi jelentkezői létszámot. A ponthatárok ismét azt mutatják, hogy a legnépszerűbb képzésekre rendkívül éles a verseny, miközben egyes szakokon továbbra is jóval könnyebb bekerülni.
Felvételi 2026: 100 és 500 pont között – ekkora volt a szakadék a szakok között
A 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárok jól mutatják, milyen jelentős különbségek alakultak ki az egyes képzések között. Míg volt olyan állami ösztöndíjas szak, ahová csak a maximális, 500 pontos eredménnyel lehetett bekerülni, addig egyes önköltséges képzésekre már 100 pont is elegendőnek bizonyult.
Borítókép: A debreceni egyetem épülete (Forrás: Shutterstock)
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