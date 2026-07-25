Beintettek az osztrákok Zelenszkijnek: turbófokozatú csatlakozás természetesen nem lehetséges
Elutasítja Ukrajna uniós csatlakozását Ausztria. Bécs európai ügyekért felelős minisztere, Claudia Bauer szerint „a turbófokozatú csatlakozás természetesen nem lehetséges” Ukrajna számára sem. A miniszter szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy viselkedik, mintha ő dönthetne a csatlakozás dátumáról.
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