Botrányos bíráskodás miatt őrjöngenek a Nagykanizsa drukkerei
Huszonnégy év szünet után ismét NB II-es mérkőzést rendeztek Nagykanizsán, az ellenfél a tavaly még NB I-es DVTK együttese volt. A Nagykanizsa mindent megtett, vezetett is, de végül 3-2-es vereséget szenvedett. A meccs után elszabadultak az indulatok, sokak szerint a bíró botrányosan vezette a találkozót.
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