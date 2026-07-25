Meg kell mentenünk a rendszerváltáskor megszerzett szabadságunkat – exkluzív interjút adott a Hír TV-nek Orbán Viktor

Ennek kapcsán kitért rá, hogy Ukrajna számtalan alkalommal becsapta már hazánkat, illetve a kárpátaljai magyarokat is. Ki vagyunk szolgáltatva az ukránoknak, akik vagy betartják, amit ígértek, vagy nem – jegyezte meg.

Ami járt, az járt

A volt miniszterelnök beszélt az uniós forrásokról is. Szerinte az előző kormány terve teljesen más volt, mint a Tiszáé. Az ő tervük az volt, hogy megszerezzék a hazánknak járó forrásokat, nem pedig, hogy kikönyörögjék, netán kiüzleteljék azt.

A nekünk járó pénzt a brüsszeliek nem akarták odaadni, de kénytelenek voltak, mert bizonyos ügyeket nélkülünk nem tudtak megoldani. A következő hétéves költségvetés volt a legfőbb fegyver a kezünkben. Azt mondtam, hogy nem fogjuk megszavazni azt, amíg ide nem adják az előző költségvetésből magyarokat megillető összegeket. És ide is adták volna. Nem kellett volna érte adni cserébe semmit

– hangsúlyozta.

Súlyos helyzet a jobboldalon

A média helyzetére vonatkozó kérdés kapcsán Orbán Viktor jelezte, hogy véleménye szerint mind a bal-, mind pedig a jobboldali média súlyos kihívások előtt áll.

Valószínűleg nem is médiumokat kell nekünk támogatni, hanem sokkal inkább személyiségeket, olyan bátor, újságírással foglalkozó embereket, csoportokat, akik kiállnak a szabadság mellett. A Fidesz valamennyi erőforrását az ilyen emberek rendelkezésére kell bocsátani. Most nem pártbürokratákra van szükségünk, nem szervezetekre, abból is kell persze valamennyi, mert a stabilitás fontos, de a lényeg, a szabadságharc legfontosabb kérdése most nem a pártirodákban dől el, hanem az emberek között

– fogalmazott a volt miniszterelnök.

