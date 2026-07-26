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Dornfeld László: Orbán Viktor kijelölte a jobboldal megújulásának irányát

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Orbán Viktor tusványosi beszéde nemcsak az áprilisi választási vereség értékelése volt, hanem a jobboldal következő évekre szóló stratégiájának felvázolása is – mondta a Magyar Nemzetnek Dornfeld László. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a volt miniszterelnök egyszerre figyelmeztetett a Tisza Párt kormányzásának veszélyeire, és kijelölte egy szélesebb patrióta együttműködés irányát, amelyben a Fidesz a jövőben a jobboldali kezdeményezések bázisává is válhat.

Gábor Márton
2026. 07. 26. 6:04
Fotó: Havran Zoltán
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A „faiskola” a jobboldal kiszélesítéséről szólhat

Dornfeld László szerint a beszéd egyik legérdekesebb eleme Orbán Viktor „faiskola” hasonlata volt, amely túlmutat a Fidesz belső utánpótlásának kérdésén.

Az elemző úgy látja, a választási eredmények világossá tették, hogy a Fidesz önmagában már nem fedi le a teljes magyar jobboldalt.

A Fidesz elnöke ezzel lényegében azt ismerte el, hogy szükség van olyan új jobboldali kezdeményezésekre, amelyek eddig nem kaptak teret, vagy más szervezeti formában kívánnak működni. A Fidesz ebben nem feltétlenül kizárólagos politikai szereplőként, hanem egyfajta háttérintézményként, tudás- és infrastruktúra-központként jelenhet meg

 – fogalmazott. Hozzátette: Orbán Viktor elképzelése szerint olyan új patrióta szerveződések is létrejöhetnek, amelyek rendelkeznek világos értékrenddel, ugyanakkor még hiányzik mögülük a megfelelő szervezeti háttér vagy szakmai tapasztalat.

 

Szélesebb jobboldali együttműködés jöhet

Dornfeld László szerint a választási eredmények azt mutatták meg, hogy a korábbi fideszes szavazók egy része más politikai erőhöz pártolt, ezért a jövőben egy szélesebb jobboldali együttműködés kialakítása válhat szükségessé.

Az elemző úgy véli, a Fidesz ebben a folyamatban tapasztalatával, szervezeti hálózatával és infrastruktúrájával segítheti az új patrióta kezdeményezéseket. Szerinte mindezt az is indokolhatja, hogy a Tisza Párt részéről felmerült egy arányosabb választási rendszer bevezetésének lehetősége.

Egy ilyen rendszerben már nem feltétlenül a nagy gyűjtőpártok dominálnának, hanem több, különböző társadalmi csoportokat megszólító politikai szereplő működhetne együtt. Ebben a helyzetben különösen fontos lehet, hogy a jobboldali formációk ne egymás riválisai legyenek, hanem egymást erősítve működjenek, és szükség esetén közösen alakítsanak kormányzóképes többséget

 – mondta. Dornfeld László összegzése szerint Orbán Viktor tusványosi beszédének egyik legfontosabb üzenete éppen az volt, hogy a következő évek nem pusztán a Fidesz újjászervezéséről, hanem egy szélesebb, integratív patrióta politikai közösség felépítéséről szólhatnak.

Borítókép: Bálványosi szabadegyetem (Fotó: Havran Zoltán)

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