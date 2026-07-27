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A szabadság koalíciója – már ma lépéseket kell tenni a rohamtempóban kiépülő önkényuralommal szemben

Orbán Viktor egy szélesebb értelemben vett ellenállási stratégiát ajánlott híveinek azokkal szemben, akik a nemzeti oldal létére törnek.

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Gajdics Ottó
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orbán viktormagyarországtusványosszabadság 2026. 07. 27. 6:00
Fotó: Havran Zoltán
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Tusványoson tehát nem a hagyományos értelemben vett ellenzéki politizálás alapvetéseit fogalmazta meg a Fidesz elnöke, hanem egy szélesebb értelemben vett ellenállási stratégiát ajánlott híveinek azokkal szemben, akik a nemzeti oldal létére törnek. Hasonlít ez a késő Kádár-kor ellenzéki szervezkedéseire, amelyek egyszerre voltak antikommunisták, nemzetiek, és végső céljuk a szabadság visszaszerzése volt a szovjet harckocsik árnyékában tobzódó hatalmi önkény uraitól. 

A legtragikusabb az egészben, hogy azok, akik a csattogós lepkét toszigálták csupán, amikor Orbán Viktor nemzedéke már az említett szabadságért harcolt, most őt elvtársazzák azzal vádolva, hogy a nemzeti együttműködés rendszere volt diktatúra, amit le kell bontani tégláról téglára, és e mögé a hazugság mögé bújva rombolják le kommunista módszerekkel a jogállamot, üresítik ki a demokráciát és veszik el a nehezen kiharcolt szabadságot. 

A volt miniszterelnök szerint a politika természete olyan, hogy aki a szabadságellenes politikát hozta, az is viszi, és ez így lesz a Tiszával is. Ha még sokáig nem lesz érdemi gazdasági kormányzás, nem tud felkészülni az ország a gazdasági bajokra, s az önkényuralmi rendszer összeomlik majd. A káosz­ban pedig megjelennek majd a külföldi hiénák ötödször is kifosztani hazánkat. Ez a veszélye a szabadság hiányának, mert az emberek elnyomása gyorsan elvezet az ország, a haza maradék önrendelkezésének feladásához. Ezért kell csatlakoznia minden szabadságszerető magyarnak az ellenállás koalíciójához. Amíg nem késő!

 


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