Deák Dániel: Orbán Viktor új korszakot hirdetett, megkezdődhet a jobboldal megújulása

Illeszkedik a KDNP önállósodásához

Deák szerint ez a stratégia összhangban áll Semjén Zsolt korábbi kijelentéseivel is, amelyek szerint a KDNP önállóbb politikát kíván folytatni.

Az elemző úgy látja, hogy a következő években a jobboldalon több önálló politikai szereplő és kezdeményezés jelenhet meg, amelyek ugyan eltérő formában működnek majd, de közös stratégiai célokat követhetnek.

Gazdasági kihívásokra készülhet az ország

A beszéd gazdasági részéről szólva Deák Dániel kiemelte: Orbán Viktor szerint leállt a gazdasági kormányzás, miközben Magyarország komoly nemzetközi kihívások előtt áll.

Az elemző szerint különösen figyelemre méltó volt, hogy a volt miniszterelnök az olajválság veszélyét emelte ki.

A beszédből az volt kiolvasható, hogy ősszel olyan gazdasági intézkedések jöhetnek, amelyek jelentős politikai következményekkel járhatnak. Ezekre az ellenzéki pártoknak is reagálniuk kell majd

– fogalmazott.

Mit jelent a „faiskola”?

Orbán Viktor beszédében a Fideszt egy „faiskolához” is hasonlította, amely új politikai szereplőket nevel ki. Deák Dániel szerint ez egyértelműen a párt generációváltási programjára utal.

Ez szervesen kapcsolódik ahhoz a korábbi gondolatához, hogy „időseket a tanácsba, fiatalokat a csatába”. Vagyis megkezdődött a fiatalítás és a megújulás

– mondta. Az elemző példaként Tüske Gábort említette, aki Orbán Viktor parlamenti mandátumát vette át.

Látható, hogy vannak már új, fiatal politikusok, akik egyre nagyobb ismertséget és támogatottságot szereznek a jobboldali táborban. A „faiskola” kifejezés azt jelenti, hogy most kell kinevelni azokat a politikusokat, akik az elkövetkező években az ellenállási politika meghatározó arcai lehetnek

– hangsúlyozta. Deák Dániel szerint ezek az új szereplők akár a Fideszben, akár jobboldali mozgalmakban vagy más ellenzéki formációkban is megjelenhetnek, közös céljuk pedig az lehet, hogy 2030-ra olyan politikai alternatívát építsenek fel, amely képes lesz a kormányváltásra.