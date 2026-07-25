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Deák Dániel: Orbán Viktor új korszakot hirdetett, megkezdődhet a jobboldal megújulása

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Orbán Viktor tusványosi beszéde nem csupán az aktuális politikai helyzet értékeléséről szólt, hanem egy új ellenzéki stratégia és a jobboldal szervezeti megújulásának alapjait is lefektette – erről beszélt a Magyar Nemzetnek Deák Dániel. Az elemző szerint a Fidesz a jövőben szolgáltató központként működhet, miközben fiatal politikusokat és új jobboldali kezdeményezéseket építhet fel a 2030-as választásokra.

Gábor Márton
2026. 07. 25. 13:22
Fotó: Havran Zoltán
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Illeszkedik a KDNP önállósodásához

Deák szerint ez a stratégia összhangban áll Semjén Zsolt korábbi kijelentéseivel is, amelyek szerint a KDNP önállóbb politikát kíván folytatni.

Az elemző úgy látja, hogy a következő években a jobboldalon több önálló politikai szereplő és kezdeményezés jelenhet meg, amelyek ugyan eltérő formában működnek majd, de közös stratégiai célokat követhetnek.

 

Gazdasági kihívásokra készülhet az ország

A beszéd gazdasági részéről szólva Deák Dániel kiemelte: Orbán Viktor szerint leállt a gazdasági kormányzás, miközben Magyarország komoly nemzetközi kihívások előtt áll.

Az elemző szerint különösen figyelemre méltó volt, hogy a volt miniszterelnök az olajválság veszélyét emelte ki.

A beszédből az volt kiolvasható, hogy ősszel olyan gazdasági intézkedések jöhetnek, amelyek jelentős politikai következményekkel járhatnak. Ezekre az ellenzéki pártoknak is reagálniuk kell majd

 – fogalmazott.

 

Mit jelent a „faiskola”?

Orbán Viktor beszédében a Fideszt egy „faiskolához” is hasonlította, amely új politikai szereplőket nevel ki. Deák Dániel szerint ez egyértelműen a párt generációváltási programjára utal. 

Ez szervesen kapcsolódik ahhoz a korábbi gondolatához, hogy „időseket a tanácsba, fiatalokat a csatába”. Vagyis megkezdődött a fiatalítás és a megújulás

 – mondta. Az elemző példaként Tüske Gábort említette, aki Orbán Viktor parlamenti mandátumát vette át.

Látható, hogy vannak már új, fiatal politikusok, akik egyre nagyobb ismertséget és támogatottságot szereznek a jobboldali táborban. A „faiskola” kifejezés azt jelenti, hogy most kell kinevelni azokat a politikusokat, akik az elkövetkező években az ellenállási politika meghatározó arcai lehetnek

 – hangsúlyozta. Deák Dániel szerint ezek az új szereplők akár a Fideszben, akár jobboldali mozgalmakban vagy más ellenzéki formációkban is megjelenhetnek, közös céljuk pedig az lehet, hogy 2030-ra olyan politikai alternatívát építsenek fel, amely képes lesz a kormányváltásra.

Tusványos Tusnádfürdő Bálványosi szabadegyetem Orbán Viktor beszéd
Tusványos Tusnádfürdő Bálványosi szabadegyetem
Tusványos Tusnádfürdő Bálványosi szabadegyetem
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Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)

 

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