Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)
Hamarosan kezdődik Orbán Viktor történelmi tusványosi beszéde – kövesse nálunk élőben!
Az országgyűlési választási vereség óta először mond beszédet Tusványoson Orbán Viktor, akitől a Fidesz–KDNP tábora nemcsak magyarázatot, hanem új politikai irányt is vár.
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