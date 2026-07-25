Orbán Viktor tusványosi beszéde a nemzeti oldal megújulásának kiáltványa lehet

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott: Orbán Viktor szombati beszéde történelmi mérföldkő lehet, amely több szempontból is felidézi a 2002-es helyzetet.

Először szólal fel ellenzéki vezetőként a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen a 2026-os vereség után. Ez párhuzamos azzal a 2002-es fordulattal, amikor a kormányzási ciklus utáni kudarcot követően a polgári világ építését hirdette meg, amely nyolc évvel később választási győzelemhez vezetett

– mondta. Az alkotmányjogász szerint a beszéd várhatóan egyszerre tekinti át az elmúlt tizenhat év eredményeit és fogalmaz meg kritikát a jelenlegi kormány intézkedéseivel kapcsolatban.

– Számíthatunk a 16 év vívmányainak védelmére, valamint a Tisza-kormány olyan lépéseinek bírálatára, mint a retroaktív törvénykezés, az államfő eltávolítása vagy a kulcspozíciók ideológiai alapon történő betöltése – fogalmazott.

A megújulás lehet a központi üzenet

Ifj. Lomnici Zoltán szerint a beszéd egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogyan értékeli Orbán Viktor a 2026-os választási vereséget és milyen jövőképet kínál a jobboldali közösség számára. Az alkotmányjogász úgy látja, az elmúlt hónapok politikai eseményei ugyan komoly kihívást jelentettek a nemzeti oldal számára, ugyanakkor lehetőséget is teremtenek az újjászerveződésre.

Hasonlóan 2002-höz, amikor a polgári körök megszervezése alapozta meg a későbbi sikereket, most is egy olyan stratégiai megújulás kezdődhet, amely hosszú távon ismét megerősítheti a jobboldalt

– hangsúlyozta. Szerinte a felszólalásban kiemelt szerepet kaphat a nemzeti szuverenitás védelme, a családpolitika és az elmúlt másfél évtized eredményeinek megőrzése, miközben Orbán Viktor várhatóan nemzetközi összefüggésekbe is helyezi a magyar politikai folyamatokat.