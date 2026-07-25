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Hamarosan kezdődik Orbán Viktor történelmi tusványosi beszéde – kövesse nálunk élőben!

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Orbán Viktor tusványosi beszéde a nemzeti oldal megújulásának kiáltványa lehet

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Történelmi jelentőségű beszédre készül Orbán Viktor szombaton Tusnádfürdőn – véli ifj. Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász szerint a Fidesz elnöke először szólal fel Tusványoson ellenzéki vezetőként a 2026-os választások után, és felszólalása egyszerre adhat értékelést az elmúlt hónapokról, valamint kijelölheti a nemzeti oldal megújulásának irányát.

Gábor Márton
2026. 07. 25. 5:50
Fotó: Fotó: Hatlaczki Balázs
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Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott: Orbán Viktor szombati beszéde történelmi mérföldkő lehet, amely több szempontból is felidézi a 2002-es helyzetet.

Először szólal fel ellenzéki vezetőként a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen a 2026-os vereség után. Ez párhuzamos azzal a 2002-es fordulattal, amikor a kormányzási ciklus utáni kudarcot követően a polgári világ építését hirdette meg, amely nyolc évvel később választási győzelemhez vezetett

– mondta. Az alkotmányjogász szerint a beszéd várhatóan egyszerre tekinti át az elmúlt tizenhat év eredményeit és fogalmaz meg kritikát a jelenlegi kormány intézkedéseivel kapcsolatban.

– Számíthatunk a 16 év vívmányainak védelmére, valamint a Tisza-kormány olyan lépéseinek bírálatára, mint a retroaktív törvénykezés, az államfő eltávolítása vagy a kulcspozíciók ideológiai alapon történő betöltése – fogalmazott.

A megújulás lehet a központi üzenet

Ifj. Lomnici Zoltán szerint a beszéd egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogyan értékeli Orbán Viktor a 2026-os választási vereséget és milyen jövőképet kínál a jobboldali közösség számára. Az alkotmányjogász úgy látja, az elmúlt hónapok politikai eseményei ugyan komoly kihívást jelentettek a nemzeti oldal számára, ugyanakkor lehetőséget is teremtenek az újjászerveződésre.

Hasonlóan 2002-höz, amikor a polgári körök megszervezése alapozta meg a későbbi sikereket, most is egy olyan stratégiai megújulás kezdődhet, amely hosszú távon ismét megerősítheti a jobboldalt

 – hangsúlyozta. Szerinte a felszólalásban kiemelt szerepet kaphat a nemzeti szuverenitás védelme, a családpolitika és az elmúlt másfél évtized eredményeinek megőrzése, miközben Orbán Viktor várhatóan nemzetközi összefüggésekbe is helyezi a magyar politikai folyamatokat.

– A brüsszeli centralizációval szembeni szuverenitás, a migráció kérdése és az ukrajnai háborúval kapcsolatos békepolitika továbbra is meghatározó elemei lehetnek a beszédnek – tette hozzá.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint Orbán Viktor várhatóan nem csupán a hazai politikai helyzetet értékeli, hanem történelmi példákat is felidézhet.

Mint mondta, Winston Churchill ellenzéki évei vagy Ronald Reagan konzervatív politikai építkezése is azt mutatta, hogy egy választási vereség nem feltétlenül jelent politikai végpontot, hanem egy új stratégia kiindulópontja is lehet. Az alkotmányjogász szerint a beszéd végső üzenete az lehet, hogy a nemzeti oldal békés, demokratikus és parlamenti eszközökkel kívánja folytatni politikai munkáját, miközben hosszabb távú jövőképet is felvázolhat a következő évekre.

„Veled teljes”

Tusványos pedig idén is rengeteg programmal, koncerttel, kerekasztal-beszélgetéssel, politikai- és közéleti témákkal várja mintegy harminc színpadon, sátorban és a Csűrben a résztvevőket. Idén is kiemelt figyelmet szentelnek a nemzetpolitika kérdéseinek és a geopolitikai kihívásokra, este pedig olyan fellépők várják a bulizni vágyókat a nagyszínpadon, mint az Edda Művek, az Ismerős Arcok, Anna and the Barbies, Szabó Balázs Bandája vagy a Kowalsky meg a Vega, de a táncházba is sokan ellátogatnak majd.

A legnagyobb figyelem azonban vitathatatlanul szombat délelőtt szegeződik majd Tusványosra és a nagyszínpadra, hiszen az elmúlt harmincöt évben megszokott módon ekkor tartja meg előadását Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. A korábbi miniszterelnök előadása sokak szerint történelmi és vízválasztó lesz az áprilisi választások után.

Németh Zsolt arról is beszélt lapunknak, hogy Magyar Péter miniszterelnök meghívása azért nem szerepelt a tervek között, mert az elmúlt időszakban nem a párbeszéd kultúráját tükrözték megnyilvánulásai. Ugyanakkor azt is elárulta a szabadegyetem szervezője, hogy meghívták a kormány több meghatározó képviselőjét, mint Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert is. Ugyanakkor Németh Zsolt tudatta, hogy Velkey György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára arról tájékoztatta őket, hogy a kormány nem kíván részt venni az idei Tusványoson. 

Mi is az a Tusványos?

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, közismert nevén Tusványos, 1990-ben indult a romániai Bálványosfürdőn magyar és román fiatal értelmiségiek kezdeményezésére. A rendezvény 1997 óta Tusnádfürdőn kap helyet, és az elmúlt több mint három évtizedben a Kárpát-medence egyik legjelentősebb közéleti fórumává nőtte ki magát.

A szabadegyetem egyszerre politikai, kulturális és közéleti találkozó: panelbeszélgetések, előadások, koncertek és civil programok várják a résztvevőket, miközben a magyar nemzetpolitika, az európai folyamatok és a külpolitikai kérdések rendszeresen napirendre kerülnek.

Orbán Viktor 1998 óta szinte minden évben előadást tart a rendezvényen, tusványosi beszédei pedig az évek során a magyar politikai élet egyik leginkább várt eseményévé váltak. Több, később meghatározó politikai irányvonal – köztük a 2014-ben meghirdetett munkaalapú állam koncepciója – is ezeken az előadásokon jelent meg először átfogó formában.

Az idei felszólalás különös jelentőséget kap, hiszen 2002 után ismét ellenzéki vezetőként áll színpadra a Fidesz elnöke, így a beszéd várhatóan nemcsak helyzetértékelés lesz, hanem a párt következő időszakának politikai iránytűjeként is szolgálhat.

Borítókép: Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Orbán Viktor, a Fidesz elnöke és Tőkés László lelkész a bálványosi szabadegyetem szinpadán (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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