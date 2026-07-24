Az egyik legfontosabb beszédét tarthatja Orbán Viktor az idei Tusványoson

Az ellenállási nyilatkozat kiadását követően várható, hogy a jobboldali tábor megerősítését célzó gondolatok és a jövőre vonatkozó iránymutatások a Fidesz elnökének az idei beszédében is megjelennek.

Külpolitikai kitekintést is tehet a Fidesz elnöke

De minden bizonnyal a külpolitikai folyamatok is szóba fognak kerülni, ami az utóbbi években hangsúlyos volt Orbán Viktor tusványosi helyzetértékeléseiben. A 2023-as beszédében kiemelte, hogy az emberiség történetének különösen veszélyes időszakát éljük, ezek a nagy változás évei. Mint jelezte, Kína elmozdította a világ egyensúlyát, ez pedig régi félelme a nyugati világnak. Elmondta, hogy sohasem volt ilyen gyors és tektonikus globális egyensúlyváltozás, mint amiben ma élünk.

Míg 2018-ban például előre megjósolta az orosz–ukrán háborút.

Oroszország úgy tekint magára, mint ami egy nem biztonságban lévő ország abban az esetben, ha ütközőzónák nem veszik körül. Ezért Oroszország körül ütközőzónák kialakítására fog törekedni éppúgy, mint eddig. Ennek Ukrajna az egyik áldozata

– fogalmazott nyolc éve Orbán Viktor.

Korábban, 2016-ban a világ első hivatalban lévő politikai vezetőjeként Tusványoson állt ki Donald Trump amerikai elnökjelölt mellett.

Borítókép: Orbán Viktor tusványosi előadása 2025-ben (Fotó: Hatlaczki Balázs)