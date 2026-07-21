Kezdődik az idei Tusványos, Orbán Viktor beszéde történelmi és vízválasztó lesz
Idén 35. alkalommal rendezik meg a Bálványosi Nyári Szabadegyetem- és Diáktábort az erdélyi Tusnádfürdőn. Tusványos idén is a nappali szabadegyetem és az esti koncertek, táncházak, bulik helyszíne lesz, ma már elkezdődnek az első programok, szombaton pedig Orbán Viktor tartja meg előadását, ami sokak szerint történelmi és vízválasztó lesz az áprilisi választások után.
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