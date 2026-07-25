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Facebook-kormányzás – Vitézy Dávid megígérte azt, amit Lázár János már elintézett

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Mindegy, hogy busz vagy vonat, Vitézy Dávid közlekedési miniszter hajlamos olyan fejlesztési ígéreteket tenni, amelyek nagy részét már az előző kormány elindította. A tárcavezető új buszokat ígér, de ezek jelentős hányada már meg lett rendelve. A helyzet hasonló ahhoz, ami a dunakeszi vasúti járműjavító kapcsán zajlik: a politikai kommunikáció szerint most indult újra az IC és hálókocsik fővizsgáztatása, a műhelyben dolgozók szerint viszont ez a tevékenység eddig sem állt le, legfeljebb más ütemben és feltételek mellett zajlott.

Baranyai Gábor
2026. 07. 25. 20:16
Fotó: Tumbász Hédi
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A nagy fővizsga trükk

Nem csak Fóton járt a miniszter, egy nappal korábban, pénteken Dunakeszin, a MÁV járműjavítójában tartott szemlét. Vitézy Dávid ennek kapcsán azt írta, végre újraindult az IC-kocsik fővizsgáztatása. 

Rengeteg még a munka, de miután az előző kormány az oroszok kezére játszotta és végül csődbe vitte a járműjavítót, mi talpra állítjuk az üzemet 

– fogalmazott, hozzátéve, hogy mára a MÁV visszavette a járműjavító tulajdonjogát és újra megrendelte a szükséges vizsgákat és javításokat.

A győzelmi jelentésnek is beillő poszt kapcsán meg kell jegyezeni, hogy egy hónappal korábban egyszer már bejelentette a tárcavezető, hogy újraindult az InterCity- és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi Járműjavítóban.

A történethez hozzá tartozik, hogy nem sokkal a posztot követően az Economix arra hívta fel a figyelmet, hogy a bejegyzés vitát váltott ki. 

A járműjavító egyik dolgozója a poszt alatt azt írta: a fővizsgáztatás nem állt le, az eddigi időszakban is folyamatosan zajlott a munka, legfeljebb a kapacitások és a munkaszervezés változott.

Egy, azIndexnek nyilatkozó forrás szintén azt erősítette meg, hogy a gyártás és a fővizsgák nem szüneteltek, ugyanakkor az ellátási lánc és az alkatrészbeszerzés az elmúlt időszakban, főként az orosz-ukrán háború, és az uniós szankciók miatt nehezebbé vált. 

A háttérben egy nagy nemzetközi szerződéses projekt átalakulása is áll, amely az orosz Transmashholding kiszorulása után új keretek között folytatódott, szűkebb mozgástérrel.

A dolgozói és vezetői állítások így abban térnek el élesen, hogy mi számít „újraindításnak”: a politikai kommunikáció szerint most indult újra a fővizsga, a műhelyben dolgozók szerint viszont ez a tevékenység eddig sem állt le, legfeljebb más ütemben és feltételek mellett zajlott.

 

Az összesöpört terv

A fentiekhez hasonló kommunikációs trükknek tartják sokan a napokban, a miniszterelnökkel közösen Újpest vasútállomáson bemutatott Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet is. 

Vetítéssel, tömény önfényezéssel, tények elhallgatásával, mások tollaival való ékeskedéssel igen nagy százalékban, sőt itt-ott hazudozással telített sajtótájékoztatón mutatta be a két jómadár a vasútfejlesztési elképzeléseket

 – írta Magyar Péter és Vitézy Dávid sajtótájékoztatójára reagálva a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE). 

A szakmai szervezet szerint 

maga a Baross Gábor terv nem más, mint az eddigi elképzelések összesöprése egy lapátra, amelyben mindent összeszedtek, amit csak találtak,

 még az egyébként úton-útfélen gyalázott Lázár Jánoshoz köthető EIB hiteles és koncessziós elképzeléseket is, a MÁV-GySEV saját karbantartási munkáit is, sőt még a 3-as metró két megállós hosszabbítását is.

Borítókép: Vitézy Dávid Magyar Péter miniszterelnökkel Újpest vasútállomáson (Fotó: Tumbász Hédi)


 

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