Facebook-kormányzás – Vitézy Dávid megígérte azt, amit Lázár János már elintézett

A nagy fővizsga trükk

Nem csak Fóton járt a miniszter, egy nappal korábban, pénteken Dunakeszin, a MÁV járműjavítójában tartott szemlét. Vitézy Dávid ennek kapcsán azt írta, végre újraindult az IC-kocsik fővizsgáztatása.

Rengeteg még a munka, de miután az előző kormány az oroszok kezére játszotta és végül csődbe vitte a járműjavítót, mi talpra állítjuk az üzemet

– fogalmazott, hozzátéve, hogy mára a MÁV visszavette a járműjavító tulajdonjogát és újra megrendelte a szükséges vizsgákat és javításokat.

A győzelmi jelentésnek is beillő poszt kapcsán meg kell jegyezeni, hogy egy hónappal korábban egyszer már bejelentette a tárcavezető, hogy újraindult az InterCity- és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi Járműjavítóban.

A történethez hozzá tartozik, hogy nem sokkal a posztot követően az Economix arra hívta fel a figyelmet, hogy a bejegyzés vitát váltott ki.

A járműjavító egyik dolgozója a poszt alatt azt írta: a fővizsgáztatás nem állt le, az eddigi időszakban is folyamatosan zajlott a munka, legfeljebb a kapacitások és a munkaszervezés változott.

Egy, azIndexnek nyilatkozó forrás szintén azt erősítette meg, hogy a gyártás és a fővizsgák nem szüneteltek, ugyanakkor az ellátási lánc és az alkatrészbeszerzés az elmúlt időszakban, főként az orosz-ukrán háború, és az uniós szankciók miatt nehezebbé vált.

A háttérben egy nagy nemzetközi szerződéses projekt átalakulása is áll, amely az orosz Transmashholding kiszorulása után új keretek között folytatódott, szűkebb mozgástérrel.

A dolgozói és vezetői állítások így abban térnek el élesen, hogy mi számít „újraindításnak”: a politikai kommunikáció szerint most indult újra a fővizsga, a műhelyben dolgozók szerint viszont ez a tevékenység eddig sem állt le, legfeljebb más ütemben és feltételek mellett zajlott.