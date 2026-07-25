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Büntetések a Magyar Nagydíj időmérője után, jelentős változás a rajtrácson

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Lewis Hamilton három rajthelyes büntetést kapott a Forma–1-es Magyar Nagydíj időmerője után, amiért feltartotta Oscar Piastrit. Hamilton eredetileg a második rajthelyet szerezte meg Lando Norris mögött, a bírák viszont Piastri mögé sorolták vissza a Ferrari brit pilótáját. Kimi Antonelli is büntetést kapott, így Hamilton a negyedik, az olasz a hetedik helyre állhat fel a rajtrácson.

Koczó Dávid
2026. 07. 25. 19:18
Lewis Hamilton hiába végzett a második helyen a Forma–1-es Magyar Nagydíj időmérőjén, a Ferrari brit pilótája büntetést kapott, az ötödik helyről indulhat Fotó: Mirkó István
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Igaz, a harmadik sor helyett végül a másodikba előreléphet, ugyanis a vb-éllovas Kimi Antonellit is megbüntették, a Mercedes pilótája nem lassított megfelelő mértékben sárga zászlónál. 

Norris mellé az első sorba a másik Ferrari-pilóta, Charles Leclerc állhat majd fel a rajtrácsra, aztán jön Piastri és Hamilton, majd Max Verstappen (Red Bull), George Russell és Antonelli (egyaránt Mercedes).

A Magyar Nagydíj vasárnap 15.00-kor kezdődik.

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