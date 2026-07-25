Büntetések a Magyar Nagydíj időmérője után, jelentős változás a rajtrácson

Igaz, a harmadik sor helyett végül a másodikba előreléphet, ugyanis a vb-éllovas Kimi Antonellit is megbüntették, a Mercedes pilótája nem lassított megfelelő mértékben sárga zászlónál.

Norris mellé az első sorba a másik Ferrari-pilóta, Charles Leclerc állhat majd fel a rajtrácsra, aztán jön Piastri és Hamilton, majd Max Verstappen (Red Bull), George Russell és Antonelli (egyaránt Mercedes).

A Magyar Nagydíj vasárnap 15.00-kor kezdődik.