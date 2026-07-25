QUALIFYING CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) July 25, 2026
Lando Norris takes his first pole of the season 👏#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/4vhIq9ZzW9
Magyar Nagydíj: Verstappen megforgott, Norris és Alonso idei legjobb időmérője
Szombaton megrendezték a Forma–1-es Magyar Nagydíj időmérő edzését a Hungaroringen. A világbajnoki címvédő Lando Norris (McLaren) idén először szerezte meg az első rajtkockát, mögüle a két Ferrari-pilóta, Lewis Hamilton és Charles Leclerc indulhat. Max Verstappen megforgott, Fernando Alonso Q2-be jutott. Vasárnap 15.00-kor következik a futam, a Magyar Nagydíj után nyári szünetre vonulnak az F1-es pilóták.
2026. 07. 25. 17:09
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