kovács ákosbetegségműtétszűrővizsgálat

Ákos: „Ha nem lettem volna hívő, most hívővé váltam volna”

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Először beszélt részletesen az idén tavasszal diagnosztizált pajzsmirigyrákjáról Kovács Ákos. A Kossuth-díjas zenész a szegedi Ferences Ifjúsági Találkozón elmondta: egy rutinvizsgálat mentette meg az életét, a történteket pedig Isten kegyelmeként élte meg.

Magyar Nemzet
2026. 07. 25. 14:06
Kovács Ákos Forrás: Ákos, Facebook
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Isten kezében


Kovács Ákos szerint a történtek során végig azt érezte, hogy Isten vezette az eseményeket: a halogatott szűrővizsgálattól kezdve a gyors diagnózison és a sikeres műtéten át egészen a felépülésig. 

Úgy véli, a betegség arra is ráébresztette, milyen felbecsülhetetlen értéket jelent a család, a barátok és az imádságos közösség támogatása.

A Kossuth-díjas művész vallomása egyben fontos figyelmeztetés is: a panaszmentesség nem jelenti azt, hogy nincs baj. Saját történetével arra biztatott mindenkit, hogy ne halogassa a szűrővizsgálatokat, mert egy időben felismert betegség életet menthet.

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