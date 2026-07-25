Ákos: „Ha nem lettem volna hívő, most hívővé váltam volna”

Isten kezében



Kovács Ákos szerint a történtek során végig azt érezte, hogy Isten vezette az eseményeket: a halogatott szűrővizsgálattól kezdve a gyors diagnózison és a sikeres műtéten át egészen a felépülésig.

Úgy véli, a betegség arra is ráébresztette, milyen felbecsülhetetlen értéket jelent a család, a barátok és az imádságos közösség támogatása.

A Kossuth-díjas művész vallomása egyben fontos figyelmeztetés is: a panaszmentesség nem jelenti azt, hogy nincs baj. Saját történetével arra biztatott mindenkit, hogy ne halogassa a szűrővizsgálatokat, mert egy időben felismert betegség életet menthet.