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Három főigazgatót menesztett a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium

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A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium által kezdeményezett átfogó intézményi átvilágítás döntéseként a mai napon megszűnt három országos közgyűjtemény vezetőjének munkaviszonya.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 07. 24. 15:53
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Fotó: Hatlaczki Balázs
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Bayer Zsolt
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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