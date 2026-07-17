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Kiderült pontosan mivel bízta meg a közmédia átalakításáért felelős miniszteri biztost Tarr Zoltán

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Kétfős titkárság is segíti Grósz Judit munkáját.

Magyar Nemzet
2026. 07. 17. 20:51
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Hankó Balázs
idezojelekegyetemi

Százöt „bátor” ember kerestetik az egyetemi alapítványok felszámolására

Hankó Balázs avatarja

Mindent el kell törölni, minden vezetőt le kell váltani, és a helyükre saját embereket kell beültetni. A felsőoktatási alapítványok esetében mindezt – „természetesen” – az autonómia helyreállítására hivatkozva teszik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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