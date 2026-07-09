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Áder János visszavágott Magyar Péternek: „Legyen bátor és vállalja a kijelentéseit!”

mtvakossuth rádiónagy katalincsoportos létszámleépítésMagyar Péter

Egyre több ismert MTVA-dolgozóról derül ki, hogy a Tisza feketelistájára került

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Újabb részleteket tudtunk meg az MTVA-nál zajló tömeges munkavégzés alóli felmentésekről. Információink szerint a felfüggesztett munkatársak között van Nagy Katalin, a Vasárnapi újság felelős szerkesztője, valamint Radnai Csaba, Imre Balázs és Meszes Boglárka híradós műsorvezetők is. Forrásaink szerint ugyanakkor több érintett már arról kapott értesítést, hogy néhány napon belül visszahívhatják dolgozni, miközben továbbra sem tudni, hogy a példátlan intézkedések egy csoportos létszámleépítés előkészítését jelentik-e.

Kárpáti András
2026. 07. 09. 11:27
Fotó: Havran Zoltán
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