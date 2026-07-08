„Fürtökben lógtak a munkajogászon” a dolgozók, teljes a bizonytalanság a közmédiánál

Forrásaink arról számoltak be, hogy az MTVA dolgozóinak aggodalmai még jobban elmélyültek a július 7-i történések után. Úgy tudjuk, hogy azok közül is sokan teljesen kilátástalannak látják a helyzetüket, akiknek nem függesztették fel a munkaviszonyát, s közülük rengetegen keresik a kapcsolatot a fórumot tartó munkajogásszal.

Mint megírtuk, a felfüggesztett munkatársak között volt Császár Attila, az M1 díjnyertes riportere, akit biztonsági őrökkel vezettek ki az MTVA épületéből. A déli híradót még megcsináltatták vele és kollégáival, aztán hívták fel őket a HR-re. Császár Attilának egy olyan papírt adtak át, amelyen mindössze az állt minden indoklás nélkül, hogy július 19-ig felmentik a munkavégzés alól, utána pedig értesítik a továbbiakról.