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„Fürtökben lógtak a munkajogászon” a dolgozók, teljes a bizonytalanság a közmédiánál

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Akár egy csoportos létszámleépítés előszobája is lehet az a rendkívüli intézkedés, amelynek során az MTVA több tucat munkavállalóját felmentette a munkavégzés alól. A Magyar Nemzet által megkérdezett munkajogi szakemberek szerint ilyen, indoklás nélküli tömeges felfüggesztéssel korábban nem találkoztak, miközben egy esetleges csoportos leépítéshez szigorú törvényi előírásokat kell betartani.

Kárpáti András
2026. 07. 08. 18:04
Fotó: Havran Zoltán
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Forrásaink arról számoltak be, hogy az MTVA dolgozóinak aggodalmai még jobban elmélyültek a július 7-i történések után. Úgy tudjuk, hogy azok közül is sokan teljesen kilátástalannak látják a helyzetüket, akiknek nem függesztették fel a munkaviszonyát, s közülük rengetegen keresik a kapcsolatot a fórumot tartó munkajogásszal.

Mint megírtuk, a felfüggesztett munkatársak között volt  Császár Attila, az M1 díjnyertes riportere, akit biztonsági őrökkel vezettek ki az MTVA épületéből. A déli híradót még megcsináltatták vele és kollégáival, aztán hívták fel őket a HR-re. Császár Attilának egy olyan papírt adtak át, amelyen mindössze az állt minden indoklás nélkül, hogy július 19-ig felmentik a munkavégzés alól, utána pedig értesítik a továbbiakról.

 

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Bayer Zsolt
idezojelekmagyar peter

Jaj de ciki!

Bayer Zsolt avatarja

És mennyire érthető...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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