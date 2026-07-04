Totális diktatúra a közmédiában: az új tiszás vezető mindent a saját hatáskörébe vont

Az ideiglenes vezetés munkáját az alábbi feladatok határozzák meg:

A közmédia korábbi működésének átvilágítása, a visszaélések feltárása. Emellett feladata a Duna Media Zrt. és az MTVA összeolvasztása.

Szigorú pártatlanság, a sajtóetikai szabályok betartása, objektív és hiteles tájékoztatás újraépítése.

A közmédia transzparens és költséghatékony működtetése az átmeneti időszakban.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleménye szerint a következő hónapok célja, hogy megvalósuljon a társadalmi és szakmai párbeszéd. A közmédia eddigi vezetőit múlt hétvégén váltották le. A változások levezénylésére pedig körülbelül egy hónappal ezelőtt nevezték ki az RTL-től igazolt Grósz Juditot miniszteri biztosnak.

Politikailag kijelölt vezetőt emleget a Fidesz

Egyeztetés nélkül, átláthatatlanul és pártpolitikai alapon választotta meg a tiszás többség a közmédia új vezetőjét. Ez épp az ellenkezője annak, amit a Tisza ígért a magyar embereknek – reagált a döntésre Szentkirályi Alexandra. A Fidesz képviselője és a művelődési bizottság elnöke tudatta: kérték, hogy a pályáztatásra legyen elég idő és a pályázókat a közvélemény széles körben ismerhesse meg, a bizottság pedig személyesen is hallgathassa meg a jelölteket.

Egy egyszerű életrajz és motivációs levél alapján kellett dönteni a tiszás jelöltről, kikényszerített sürgősséggel. Egy olyan vezetőről, aki több tízmilliárd forint és több ezer ember sorsa fölött fog dönteni egy személyben

– fogalmazott az ellenzéki politikus.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)