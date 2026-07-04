országgyűlésmtvaközmédia

Totális diktatúra a közmédiában: az új tiszás vezető mindent a saját hatáskörébe vont

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A héten választotta meg az Országgyűlés művelődési bizottságának tiszás többsége Horváth P. Andrást a közmédia ideiglenes vezetőjének. A Telex cikke szerint Horváth nem is tétlenkedett, még a sajtómegkeresések kezelését is a saját hatáskörébe vonta.

Máté Patrik
2026. 07. 04. 13:54
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ideiglenes vezetés munkáját az alábbi feladatok határozzák meg:

  • A közmédia korábbi működésének átvilágítása, a visszaélések feltárása. Emellett feladata a Duna Media Zrt. és az MTVA összeolvasztása.
  • Szigorú pártatlanság, a sajtóetikai szabályok betartása, objektív és hiteles tájékoztatás újraépítése.
  • A közmédia transzparens és költséghatékony működtetése az átmeneti időszakban.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleménye szerint a következő hónapok célja, hogy megvalósuljon a társadalmi és szakmai párbeszéd. A közmédia eddigi vezetőit múlt hétvégén váltották le. A változások levezénylésére pedig körülbelül egy hónappal ezelőtt nevezték ki az RTL-től igazolt Grósz Juditot miniszteri biztosnak.

Politikailag kijelölt vezetőt emleget a Fidesz

Egyeztetés nélkül, átláthatatlanul és pártpolitikai alapon választotta meg a tiszás többség a közmédia új vezetőjét. Ez épp az ellenkezője annak, amit a Tisza ígért a magyar embereknek – reagált a döntésre Szentkirályi Alexandra. A Fidesz képviselője és a művelődési bizottság elnöke tudatta: kérték, hogy a pályáztatásra legyen elég idő és a pályázókat a közvélemény széles körben ismerhesse meg, a bizottság pedig személyesen is hallgathassa meg a jelölteket. 

Egy egyszerű életrajz és motivációs levél alapján kellett dönteni a tiszás jelöltről, kikényszerített sürgősséggel. Egy olyan vezetőről, aki több tízmilliárd forint és több ezer ember sorsa fölött fog dönteni egy személyben

– fogalmazott az ellenzéki politikus.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sitkei Levente
idezojelekmomentum

A szellem kiszabadult a palackból

Sitkei Levente avatarja

Fekete-Győr András felháborodott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu