Alakul Magyar Péter álomcsapata: régi MSZP-s és 444-es arcok irányítják majd az új közmédiát

Észak-koreai náci propaganda

Magyar Péter csütörtökön még újságírói kérdésre válaszolva észak-koreai náci propagandagyárnak nevezte a közmédiát, majd arról is beszélt, hogy őt két éven keresztül nem engedték be a közmédia adásába. A kormányfő még a kampányban azt mondta, hogyha nyernek a választáson, felfüggesztik a közmédia hírszolgáltatását, ez azóta sem történt meg. A közszolgálati médiát átalakítani próbálja inkább az új kormány, ennek felelőse Tarr Zoltán miniszter lett, aki Grósz Judit egykori RTL-es munkatársat bízta meg a feladattal, aki miniszteri biztos lett az új kormányban.