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Alakul Magyar Péter álomcsapata: régi MSZP-s és 444-es arcok irányítják majd az új közmédiát

kossuth rádió444. hukerényi györgy

Alakul Magyar Péter álomcsapata: régi MSZP-s és 444-es arcok irányítják majd az új közmédiát

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A Kontrollból is erősíthet az új közmédia. A sajtóba már kiszivárogtak nevek, az egykori MSZP-s Kerényi György, és a 444-es Mészáros Zsófia mellett a volt ATV-s Bodacz Balázs is fontos vezető lehet a formálódó új közmédiában. Lapunk úgy tudja, hogy Tótváradi Zsolt lehet a híradó főszerkesztője. Az érintett ezt lapunknak tagadta.

Munkatársunktól
2026. 07. 03. 12:33
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Észak-koreai náci propaganda

Magyar Péter csütörtökön még újságírói kérdésre válaszolva észak-koreai náci propagandagyárnak nevezte a közmédiát, majd arról is beszélt, hogy őt két éven keresztül nem engedték be a közmédia adásába. A kormányfő még a kampányban azt mondta, hogyha nyernek a választáson, felfüggesztik a közmédia hírszolgáltatását, ez azóta sem történt meg. A közszolgálati médiát átalakítani próbálja inkább az új kormány, ennek felelőse Tarr Zoltán miniszter lett, aki Grósz Judit egykori RTL-es munkatársat bízta meg a feladattal, aki miniszteri biztos lett az új kormányban. 

 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)

 

 

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