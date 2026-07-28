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A Bokros-csomagnál is nagyobb pusztítás jöhet – így szivattyúznák külföldre a megszorításokkal a magyarok pénzét

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Bonbon és kenyér – két Great Taste csillaggal gazdagodott a Bonbonier

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A budapesti Bonbonier újabb nemzetközi sikert ért el a Great Taste Awards-on, a világ egyik legrangosabb élelmiszer-versenyén. A budapesti Ráday utca 27. szám alatt működő manufaktúra és üzlet két terméke – a Bíbor gesztenye bonbon és a fehér kovászos kenyér – egyaránt egycsillagos Great Taste minősítést kapott, így a Bonbonier már összesen 26 nemzetközi elismeréssel büszkélkedhet.

Magyar Nemzet
2026. 07. 28. 14:38
Fotó: Bonbonier
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Korábban a Magyar Nemzet megírta, Erdélyi Nóra gyermekkori álma volt a szakma és egy kis manufaktúra kialakítása hangulatos üzlettel, amelyet 2012-ben nyitottak meg tulajdonostársával, Csomor Tamással, aki a vállalkozás üzleti ré­széért felel. Igazi magyar vállalkozásként növekednek, alakulnak évről évre.

Kézműves csokoládét készítenek és árulnak üzletükben, amelyek nem tartalmaznak növényi pálmazsírt, adalékanyagokat és aromákat. Magas minőségű alapanyaggal dolgoznak kis mennyiségben, a termékek kézzel, illetve manufakturális körülmények között készülnek. 

A csokoládémester arról is beszélt lapunknak, rendkívül sok külföldi vásárol náluk, akik célzottan mennek a boltba, csak és kizárólag minőségi magyar kézzel készített csokoládéért. „A legérdekesebb, hogy a külföldi vásárlók közül kiemelkedő a kínai vevők száma, akik szó szerint rajonganak a termékeinkért” – mesélte akkor Erdélyi Nóra. 

 

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