Bonbon és kenyér – két Great Taste csillaggal gazdagodott a Bonbonier

Korábban a Magyar Nemzet megírta, Erdélyi Nóra gyermekkori álma volt a szakma és egy kis manufaktúra kialakítása hangulatos üzlettel, amelyet 2012-ben nyitottak meg tulajdonostársával, Csomor Tamással, aki a vállalkozás üzleti részéért felel. Igazi magyar vállalkozásként növekednek, alakulnak évről évre.
Kézműves csokoládét készítenek és árulnak üzletükben, amelyek nem tartalmaznak növényi pálmazsírt, adalékanyagokat és aromákat. Magas minőségű alapanyaggal dolgoznak kis mennyiségben, a termékek kézzel, illetve manufakturális körülmények között készülnek.
A csokoládémester arról is beszélt lapunknak, rendkívül sok külföldi vásárol náluk, akik célzottan mennek a boltba, csak és kizárólag minőségi magyar kézzel készített csokoládéért. „A legérdekesebb, hogy a külföldi vásárlók közül kiemelkedő a kínai vevők száma, akik szó szerint rajonganak a termékeinkért” – mesélte akkor Erdélyi Nóra.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!