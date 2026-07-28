Bonbon és kenyér – két Great Taste csillaggal gazdagodott a Bonbonier

Korábban a Magyar Nemzet megírta, Erdélyi Nóra gyermekkori álma volt a szakma és egy kis manufaktúra kialakítása hangulatos üzlettel, amelyet 2012-ben nyitottak meg tulajdonostársával, Csomor Tamással, aki a vállalkozás üzleti ré­széért felel. Igazi magyar vállalkozásként növekednek, alakulnak évről évre.

Kézműves csokoládét készítenek és árulnak üzletükben, amelyek nem tartalmaznak növényi pálmazsírt, adalékanyagokat és aromákat. Magas minőségű alapanyaggal dolgoznak kis mennyiségben, a termékek kézzel, illetve manufakturális körülmények között készülnek.

A csokoládémester arról is beszélt lapunknak, rendkívül sok külföldi vásárol náluk, akik célzottan mennek a boltba, csak és kizárólag minőségi magyar kézzel készített csokoládéért. „A legérdekesebb, hogy a külföldi vásárlók közül kiemelkedő a kínai vevők száma, akik szó szerint rajonganak a termékeinkért” – mesélte akkor Erdélyi Nóra.