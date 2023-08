Magyar csokoládémester alkotása tarolt a gasztronómiai Oscaron

„Régóta szerettem volna teás bonbont készíteni, de eddig nem volt hozzá motivációm. Tavaly, amikor behoztuk a kávézó-galériánkba ezt a különleges, oolong-málna-rózsa teát, azt tapasztaltam, hogy rajonganak a vendégek iránta. Ennél több inspiráció nem is kellett, egyre többet ízlelgettem, illatoztam, és egyszer csak jött egy hirtelen gondolat, hogy ez az ízvilág mennyire jól működhetne egy kis csavarral, mondjuk mogyorópralinéval. És működött. Bevált. Így született meg ez a kreáció, és kijelenthetem, nagyon izgalmas bonbon lett” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Erdélyi Nóra, a Bonbonier Chocolate manufaktúra csokoládémestere, akinek két alkotását is díjazták idén a Great Taste Awardson.

A zsűri kiemelte a bonbon szenzációsan gyönyörű megjelenését és azt, ahogy a bonbonhoz használt venezuelai étcsokoládé gyümölcsös savai harmonikusan kiemelik az oolong-málnás-rózsás krém extravagáns ízeit.

A nyertes forró csokoládé (Fotó: FN / Bonbonier )

„Sok egzotikus fűszerrel készült ételt kóstoltam idén, ezek inspiráltak a forró csoki receptünk elkészítésében is”, meséli a csokoládémester, aki társával együtt egy nagyon hangulatos kávézót üzemeltet a Ráday utcában. „Ecuadori forró csokoládénk természetes vaníliás-szerecsendiós ízjegyeit egészítettük ki fahéjas fűszerezéssel. Ezt a harmonikusan telt, bársonyos forró csokoládét helyben fogyasztható forró italként és otthon elkészíthető csomagolt termékként is készítjük” – mondta el Erdélyi Nóra, aki hozzátette, meglepődött, hogy a meleg nyáron is milyen népszerű maradt a termék. „Büszke vagyok, hogy a korábbi évek bonbon díjai után idén forró csokoládéval is tudtunk nyerni egy csillagot a Great Taste Awards nevű versenyen” – emelte ki.

Erdélyi Nóra gyermekkori álma volt a szakma és egy kis manufaktúra kialakítása hangulatos üzlettel, amelyet 2012-ben nyitottak meg tulajdonostársával, Csomor Tamással, aki a vállalkozás üzleti ré­széért felel. Igazi magyar vállalkozásként növekednek, alakulnak évről évre, a külföldi piacot egyelőre csak az online térből közelítik meg, bár a bécsi adventi vásárra ki szoktak települni árusítani.

Kézműves csokoládét készítenek és árulnak üzletükben, amelyek nem tartalmaznak növényi pálmazsírt, adalékanyagokat és aromákat. Magas minőségű alapanyaggal dolgoznak kis mennyiségben, a termékek kézzel, illetve manufakturális körülmények között készülnek.

A csokoládémester arról is beszélt lapunknak, rendkívül sok külföldi vásárol náluk, akik célzottan mennek a boltba, csak és kizárólag minőségi magyar kézzel készített csokoládéért. „A legérdekesebb, hogy a külföldi vásárlók közül kiemelkedő a kínai vevők száma, akik szó szerint rajonganak a termékeinkért” – mesélte Erdélyi Nóra.

A Great Taste Awards az angliai Fine Food Céh által szervezett verseny, amelyet egyszerűen csak élelmiszeripari Oscar-díjaként emlegetnek világszerte. Számos terméket jelöltek a versenyre idén a teljes gasztronómiát lefedő 35 kategóriákban: a csokoládéktól kezdve a tejtermékeken keresztül a hús termékekig és a borokig. Séfekből, ételkritikusokból, szakértőkből és gasztrobloggerekből álló ötszáz fős zsűri márciustól júniusig kóstolta és értékelte a nevezett termékeket. A nevezett tizenkétezer termékből csupán kétszáz körüli azon termék száma, amelyek elnyerhetik a legmagasabb, három csillagos minősítést. A szervezők szerint a Great Taste csillagjai és logója tulajdonképpen egy jelzés a fogyasztók felé mindenhol a világon, hogy kiemelkedő minőségű és ízvilágú terméket vásárol.

Borítókép: A nyertes bonbon (Fotó: Bonbonier Chocolate manufaktúra)