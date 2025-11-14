A Liverpool sem hagyta szó nélkül Szoboszlai és Kerkez jereváni teljesítményét

A Liverpool játékosai közül Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Örményországban, Hugo Ekitiké és Ibrahima Konaté pedig Franciaországban szerepelt vb-selejtezőkön csütörtök este. A magyar válogatott két játékosa 1-0-s győzelemnek örülhetett, így a nemzeti csapat maradt csoportja második helyén. A jereváni mérkőzést végigjátszó Szoboszlai gólpasszt adott, Kerkez a 86. percig volt a pályán. A franciák eközben az Ukrajna ellen elért 4-0-s sikerrel bebiztosították a világbajnoki részvételüket – Konaté nem állt be, a 67. percben becserélt Ekitiké viszont az első válogatottbeli gólját szerezte.

A Liverpool játékosai közül Szoboszlai Dominikhoz hasonlóan Kerkez Milos is fontos szerepet vállalt a magyar válogatott örményországi vb-selejtezős sikerében (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A Liverpool megemlékezett Szoboszlai és Kerkez teljesítményéről

A Liverpool a hivatalos Instagram-oldalán Ekitikének gratulált a gólhoz, majd neki, Konaténak és a francia válogatottnak a vb-kijutáshoz. A Vörösök emellett nem hagyták szó nélkül Szoboszlai és Kerkez produkcióját sem.

– Egy briliáns gólpassz Szobótól és egy kapott gól nélküli mérkőzés Milostól győzelmet ért Magyarországnak az este – írta a Premier League címvédője, a posztot pedig már péntek hajnalig több mint százezren kedvelték.

A magyarok vasárnap 15 órától az íreket fogadják a Puskás Arénában – győzelemmel akár a csoportelsőség és a vb-részvétel is elérhető az éllovas portugálok pontvesztése esetén, a vereség elkerülése pedig biztosan legalább a pótselejtezőt jelentő második helyet garantálná a négyesben. Franciaország Azerbajdzsánban zárja a selejtezősorozatot vasárnap.