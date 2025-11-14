Rendkívüli

Az „undorító” jereváni meccs után már az egyenes ági kijutásról beszél válogatottunk alapembere

Schäfer András kendőzetlenül őszintén értékelte a magyar labdarúgó-válogatott jereváni meccsét. Hiába győzött 1-0-ra Örményország ellen Magyarország, s áll a világbajnoki pótselejtezőt érő második helyen a csoportjában, a Union Berlin középpályása szerint szörnyen játszott csapatunk, intő jel a második félidei visszaesés az írek elleni utolsó találkozó előtt. Schäfer András talán megérezte, hogy a portugálok kikapnak Írországban, így az eredmény ismerete nélkül is arról beszélt, hisz az automatikus kijutást érő első hely megszerzésében.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 14. 5:15
Schäfer András Stuttgart, 2024. június 23. Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya (b) és Schäfer András a labdarúgó Európa-bajnokság A csoportjának harmadik, utolsó fordulójában játszott Skócia - Magyarország mérkőzésen a stuttgarti MHP Ar
Schäfer András (jobbra) számolgathat Marco Rossival Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Varga Barnabás feje(se) aranyat, pontosabban három pontot ért Örményországban, ahonnan 1-0-s sikerével elhozta a három pontot a magyar labdarúgó-válogatott. A gólszerző visszafogottan értékelt , Marco Rossi szövetségi kapitány kritikus hangnemet ütött meg, Lukács Dániel vakondról és szerencséről beszélt, Schäfer András sem fogta vissza magát.

Schäfer András
Schäfer András (balra) és Kerkez Milos is időnként üldözte az örményeket Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

– A második félidőben szörnyen játszottunk. 

Nem vagyok álszent: három pontért jöttünk, azt meg is szereztük, elégedett nem vagyok. Reálisan kell nézni, az első félidő szerintem jó, a második nagyon gyenge volt. Valahol mutatja a csapat erősségét, hogy meg tudtuk nyerni ezt a meccset – kezdte értékelését magyar újságírók gyűrűjében Schäfer András, aki úgy látta, az első játékrészben megnyerték a párharcokat, megszerezték a szabad labdákat a magyar játékosok, akik agresszívebbek voltak, kihasználták az örmények gyengeségeit. Kérdés, mi történt fordulás után.

– Területet adtunk nekik, nyilván a stadion is felélesztette őket. Bátran és jól is játszottak, mi meg hagytuk őket. Ez intő jel kell hogy legyen! Későbbi mérkőzéseken nem fordulhat elő.

Schäfer András undora

Lapunk megkérdezte az Union Berlin játékosát arról, hogyan kommunikáltak a pályán, egyáltalán mit érzékeltek az örmények felbátorodásából.

– Meg kell hagyni, az ellenfél jól reagált ránk és az első félidei történésekre. Ült a változtatásuk. 

Igazából, amikor feléled a hazai csapat, ezek nehéz meg undorító meccsek. 

Az utolsó 10-15 percben nem a taktika győz, hanem az, hogy ki akar jobban nyerni. Volt egy nagy helyzetük, de szerintem azt is két butaság előzte meg. Fejben még jobbnak kell lennünk. Nem játszom a mártírt, mert nyertünk idegenben, és jó helyzetből várjuk az írek elleni mérkőzést – fogalmazott a 26 éves játékos, aki abban a pillanatban nem tudta, hogy a portugálok nem nyertek, sőt kikaptak Írországban a késő esti mérkőzésen. Mégis mintha megérezte volna, amikor a vasárnapi írek elleni hazai zárás szóba került.

Aki felveszi a címeres mezt, minden meccsen győzni akar. Legyen az ellenfél Lakatlan-szigetek vagy Németország. Tök mindegy, mi az eredmény, hazai pályán így is, úgy is nyernünk kell! Ha esetleg kikapnak a portugálok, akkor az első helyre is van esélyünk. Nyilván jó lenne úgy pályára lépni, hogy megvan a pótselejtező, de egy esetleges portugál vereségnél még egy másik kapu is kinyílik. Én így állok hozzá

 – mondta Schäfer András.

A magyar labdarúgó-válogatott a második, pótselejtező helyen áll egy ponttal az írek előtt, kettővel a portugálok mögött. A pozíció megtartásához nem szabad kikapnia Írországtól vasárnap hazai pályán (15.00, Puskás Aréna, tv.: M4 Sport). Legalább háromgólos győzelem esetén pedig lehet reménykedni, hogy – a kiállított Cristiano Ronaldo nélküli – Portugália otthon döntetlent játszik Örményországgal. Világszenzáció lenne a portugálok botlása és a magyar csoportelsőség is!

 

