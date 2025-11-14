Az „undorító” jereváni meccs után már az egyenes ági kijutásról beszél válogatottunk alapembere

Varga Barnabás feje(se) aranyat, pontosabban három pontot ért Örményországban, ahonnan 1-0-s sikerével elhozta a három pontot a magyar labdarúgó-válogatott. A gólszerző visszafogottan értékelt , Marco Rossi szövetségi kapitány kritikus hangnemet ütött meg, Lukács Dániel vakondról és szerencséről beszélt, Schäfer András sem fogta vissza magát.
– A második félidőben szörnyen játszottunk.
Nem vagyok álszent: három pontért jöttünk, azt meg is szereztük, elégedett nem vagyok. Reálisan kell nézni, az első félidő szerintem jó, a második nagyon gyenge volt. Valahol mutatja a csapat erősségét, hogy meg tudtuk nyerni ezt a meccset – kezdte értékelését magyar újságírók gyűrűjében Schäfer András, aki úgy látta, az első játékrészben megnyerték a párharcokat, megszerezték a szabad labdákat a magyar játékosok, akik agresszívebbek voltak, kihasználták az örmények gyengeségeit. Kérdés, mi történt fordulás után.
– Területet adtunk nekik, nyilván a stadion is felélesztette őket. Bátran és jól is játszottak, mi meg hagytuk őket. Ez intő jel kell hogy legyen! Későbbi mérkőzéseken nem fordulhat elő.