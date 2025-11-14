Az „undorító” jereváni meccs után már az egyenes ági kijutásról beszél válogatottunk alapembere

Varga Barnabás feje(se) aranyat, pontosabban három pontot ért Örményországban, ahonnan 1-0-s sikerével elhozta a három pontot a magyar labdarúgó-válogatott. A gólszerző visszafogottan értékelt , Marco Rossi szövetségi kapitány kritikus hangnemet ütött meg, Lukács Dániel vakondról és szerencséről beszélt, Schäfer András sem fogta vissza magát.

Schäfer András (balra) és Kerkez Milos is időnként üldözte az örményeket Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

– A második félidőben szörnyen játszottunk.

Nem vagyok álszent: három pontért jöttünk, azt meg is szereztük, elégedett nem vagyok. Reálisan kell nézni, az első félidő szerintem jó, a második nagyon gyenge volt. Valahol mutatja a csapat erősségét, hogy meg tudtuk nyerni ezt a meccset – kezdte értékelését magyar újságírók gyűrűjében Schäfer András, aki úgy látta, az első játékrészben megnyerték a párharcokat, megszerezték a szabad labdákat a magyar játékosok, akik agresszívebbek voltak, kihasználták az örmények gyengeségeit. Kérdés, mi történt fordulás után.

– Területet adtunk nekik, nyilván a stadion is felélesztette őket. Bátran és jól is játszottak, mi meg hagytuk őket. Ez intő jel kell hogy legyen! Későbbi mérkőzéseken nem fordulhat elő.