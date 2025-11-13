Varga Barnabás: Szerencsére ezt most megúsztuk!

Varga Barnabás, a levegő ura

Az örményországi csata egyetlen találatát elérő 31 éves csatár kérdésre válaszolva kitért arra, hogy mennyire eredményes mostanában. A nemzeti együttesben a 27. mérkőzésen a 12. gólját szerző támadó a társak érdemeit emelte ki.

Szerencsére mostanában megtalálnak a beadások. Nyilván a fejes az egyik erősségem, csatárként gólokat kell szereznem. Örülök, hogy győztes gólt tudtam szerezni. Ettől függetlenül ez egy óriási csapatmunka volt

– fogalmazott a Ferencváros játékosa, aki klubjában 18, a válogatottban 4 gólnál jár a 2025/2026-os szezonban, s elárulta, bízik benne, hogy késő estére matematikailag is biztossá válik Magyarország pótselejtezős helye.

– Most szurkolunk Portugáliának, hiszen jó lenne, hogyha biztossá válna a második helyünk. A mai napra a mi feladatunkat megtettük. Ha a portugáloknak mégsem sikerül, akkor vasárnap nekünk kell megoldani – mondta Varga Barnabás.

Amennyiben cikkünk elkészülte és Varga nyilatkozata után Portugália idegenben legyőzi Írországot, Magyarország az utolsó, írek elleni hazai meccstől függetlenül megszerzi a pótselejtezőt érő második helyet a csoportban. Matematikailag még egyenes ágon, csoportelsőként is kijuthatna a magyar válogatott a világbajnokságra, ám ahhoz Ronaldóék két meccsen maximum egy pontot szerezhetnek, s a gólkülönbségüknek is nagyot kellene romlania. Ráadásul vasárnap Örményországot fogadják…