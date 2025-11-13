Varga Barnabás: Szerencsére ezt most megúsztuk!

Küzdelmes mérkőzésen gyűjtötte be a kötelezőnek számító három pontot Marco Rossi csapata Jerevánban. A hazaiak a hajrában közel jártak az egyenlítéshez, de Varga Barnabás első félidei – itt látható – gólja elegendőnek bizonyult a győzelemhez. A Ferencváros támadója a 33. percben fejelte a kapuba Szoboszlai Dominik remek beadását, s immár 3 meccsen 4 találatnál tart a világbajnoki selejtezősorozatban.
– Ez volt a legfontosabb, hogy elvigyük a három pontot. Nagyon nehéz mérkőzés volt, de erre is számítottunk.
Szerettük volna minél hamarabb megszerezni a vezetést, hellyel-közzel sikerült. Jó pont volt, hogy az első félidőben összejött. A második félidőben nem szerettünk volna annyira visszaállni, gólt akartunk még szerezni. Az 1-0 mindig veszélyes állás. A végén jöttek a kontráik, beadásaik, és volt egy nagy helyzetük. Szerencsére ezt most megúsztuk! – értékelt önkritikusan Varga Barnabás az M4 Sport műsorában.