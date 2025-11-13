labdarúgó-válogatottVarga Barnabásvb-selejtezőMagyarország

Varga Barnabás: Szerencsére ezt most megúsztuk!

A magyar labdarúgó-válogatott Varga Barnabás fejesgóljával 1-0-ra győzött Örményországban világbajnoki selejtezőn. Amennyiben Portugália idegenben legyőzi Írországot, Magyarország az utolsó, írek elleni hazai meccstől függetlenül megszerzi a pótselejtezőt érő második helyet a csoportban. Ebben a tudatban értékeltek a mieink a jereváni találkozó után, Cristiano Ronaldóék meccse előtt. A győztes találatot Szoboszlai beadásából elérő Varga Barnabás szerint a végén egyenlíthettek volna az örmények.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 13. 20:48
Varga Barnabás Jereván, 2025. november 13. Varga Barnabás (k) gólt fejel az Örményország - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a jereváni Szargszján Köztársasági Stadionban 2025. november 13-án. Mellette az örmény Sztyopa Mkrcsjan (b)
Varga Barnabás (középen) a levegő és a helyzet ura volt Jerevánban is Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Küzdelmes mérkőzésen gyűjtötte be a kötelezőnek számító három pontot Marco Rossi csapata Jerevánban. A hazaiak a hajrában közel jártak az egyenlítéshez, de Varga Barnabás első félidei – itt látható – gólja elegendőnek bizonyult a győzelemhez. A Ferencváros támadója a 33. percben fejelte a kapuba Szoboszlai Dominik remek beadását, s immár 3 meccsen 4 találatnál tart a világbajnoki selejtezősorozatban.

Varga Barnabás
Varga Barnabás fogadhatta Szoboszlai Dominik gratulációját Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

– Ez volt a legfontosabb, hogy elvigyük a három pontot. Nagyon nehéz mérkőzés volt, de erre is számítottunk. 

Szerettük volna minél hamarabb megszerezni a vezetést, hellyel-közzel sikerült. Jó pont volt, hogy az első félidőben összejött. A második félidőben nem szerettünk volna annyira visszaállni, gólt akartunk még szerezni. Az 1-0 mindig veszélyes állás. A végén jöttek a kontráik, beadásaik, és volt egy nagy helyzetük. Szerencsére ezt most megúsztuk! – értékelt önkritikusan Varga Barnabás az M4 Sport műsorában. 

Varga Barnabás, a levegő ura

Az örményországi csata egyetlen találatát elérő 31 éves csatár kérdésre válaszolva kitért arra, hogy mennyire eredményes mostanában. A nemzeti együttesben a 27. mérkőzésen a 12. gólját szerző támadó a társak érdemeit emelte ki.

Szerencsére mostanában megtalálnak a beadások. Nyilván a fejes az egyik erősségem, csatárként gólokat kell szereznem. Örülök, hogy győztes gólt tudtam szerezni. Ettől függetlenül ez egy óriási csapatmunka volt

 – fogalmazott a Ferencváros játékosa, aki klubjában 18, a válogatottban 4 gólnál jár a 2025/2026-os szezonban, s elárulta, bízik benne, hogy késő estére matematikailag is biztossá válik Magyarország pótselejtezős helye.

– Most szurkolunk Portugáliának, hiszen jó lenne, hogyha biztossá válna a második helyünk. A mai napra a mi feladatunkat megtettük. Ha a portugáloknak mégsem sikerül, akkor vasárnap nekünk kell megoldani – mondta Varga Barnabás.

Amennyiben cikkünk elkészülte és Varga nyilatkozata után Portugália idegenben legyőzi Írországot, Magyarország az utolsó, írek elleni hazai meccstől függetlenül megszerzi a pótselejtezőt érő második helyet a csoportban. Matematikailag még egyenes ágon, csoportelsőként is kijuthatna a magyar válogatott a világbajnokságra, ám ahhoz Ronaldóék két meccsen maximum egy pontot szerezhetnek, s a gólkülönbségüknek is nagyot kellene romlania. Ráadásul vasárnap Örményországot fogadják…

 

