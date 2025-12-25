Kitalálná, hogy a Premier League melyik sztárja vette fel a Mikulás jelmezét?

A Premier League 18. fordulójában a Manchester City csak szombaton lép pályára a Nottingham Forest otthonában, Erling Haaland pedig kihasználta, hogy szabad a karácsonya, hazaugrott Norvégiába, Bryne városába. Haaland két fotót is megosztott. Az elsőn barátnője, Isabel Johansen társaságban kíván mindenkinek boldog karácsonyt, a másodikon pedig Mikulásnak öltözve. Mint megjegyzi, egy kis karácsonyi jókedvet szeretne megosztani, s ígérete szerint a YouTube-csatornájára is érdemes lesz ellátogatni.

Erling Haaland teli puttonnyal (Forrás: Instagram/Erling)

Haaland, Ronaldo, Szoboszlai és Casemiro

Cristiano Ronaldo igazi karácsonyi hangulatot árasztó videót osztott meg, amelyen párja, Georgina Rodriguez és öt gyermeke társaságban közelít a karácsonyfához, a háttérben pedig a Wham! ikonikus, Last Christmas című dala szól. „Megújuló remény, átölelő szeretet, támogató család és irányt mutató fény. Boldog karácsonyt!” – írta a videóhoz portugálul a szaúdi al-Nasszr csapatát erősítő Ronaldo. (A képre kattintva elindul a videó.)

Szoboszlai Dominik egyelőre nem osztott meg karácsonyi fotókat, de a felesége, Buzsik Borka igen. A magyar válogatott csapatkapitánya, a Liverpool légiósa szülőként először ünnepelhet a karácsonyfa alatt.