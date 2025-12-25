premier leaguecristiano ronaldoerling haalandkarácsony

Kitalálná, hogy a Premier League melyik sztárja vette fel a Mikulás jelmezét?

Fogós kérdés lenne a futballszurkolók számára, ha csak cikkünk borítóképét látnák, hogy ki öltözött be Mikulásának. Ha viszont annyit segítenénk, hogy a Manchester City egyik sztárja, akkor már könnyebb a megfejtés, mert Erling Haaland a maga 195 centis magasságával azért álruhában sem könnyen tud elrejtőzni. Karácsonykor a futballvilág csillagai idén is aktívak a közösségi médiában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 14:34
Erling Haaland, a Mikulás
Erling Haaland, a Mikulás Forrás: Instagram/Erling
A Premier League 18. fordulójában a Manchester City csak szombaton lép pályára a Nottingham Forest otthonában, Erling Haaland pedig kihasználta, hogy szabad a karácsonya, hazaugrott Norvégiába, Bryne városába. Haaland két fotót is megosztott. Az elsőn barátnője, Isabel Johansen társaságban kíván mindenkinek boldog karácsonyt, a másodikon pedig Mikulásnak öltözve. Mint megjegyzi, egy kis karácsonyi jókedvet szeretne megosztani, s ígérete szerint a YouTube-csatornájára is érdemes lesz ellátogatni.

Erling Haaland teli puttonnyal
Erling Haaland teli puttonnyal (Forrás: Instagram/Erling)

Haaland, Ronaldo, Szoboszlai és Casemiro

Cristiano Ronaldo igazi karácsonyi hangulatot árasztó videót osztott meg, amelyen párja, Georgina Rodriguez és öt gyermeke társaságban közelít a karácsonyfához, a háttérben pedig a Wham! ikonikus, Last Christmas című dala szól. „Megújuló remény, átölelő szeretet, támogató család és irányt mutató fény. Boldog karácsonyt!” –  írta a videóhoz portugálul a szaúdi al-Nasszr csapatát erősítő Ronaldo. (A képre kattintva elindul a videó.)

Szoboszlai Dominik egyelőre nem osztott meg karácsonyi fotókat, de a felesége, Buzsik Borka igen. A magyar válogatott csapatkapitánya, a Liverpool légiósa szülőként először ünnepelhet a karácsonyfa alatt.

 

S ha már Premier League, az Arsenal csapatából Bukayo Saka az alábbi különleges képpel jelentkezett, ő a kutyáját öltöztette be:

Maradjunk annyiban, Casemiro (Mancheser United) meghittebb fotót posztolt:

 

