Tóth Alex megszólalt: Azt nem mondom, hogy mindent megkaptam + videó

Minden túlzás nélkül mondhatjuk, Tóth Alex szenzációs évet zár. A Ferencváros húszéves középpályásának piaci értéke a Transfermarktnál nyolcmillió euróra nőtt, az NB I-ben ő a legértékesebb labdarúgó. Marco Rossi szövetségi kapitány az összes vb-selejtezőn számított rá, s már kilencszeres válogatott. Tóth Alex exkluzív interjút adott az FTC honlapjának.

Forrás: Fradi.hu2025. 12. 25. 15:38
Tóth Alex sok európai topcsapat radarjára is felkerült Fotó: Kurucz Árpád
Ha valakivel nagyot fordult a világ a 2025-ös évben, az egyértelműen Tóth Alex. Idén berobbant a 36-szoros magyar bajnok Ferencváros csapatában, oroszlánrészt vállalva a bajnoki címvédésben. Okos játékával, precíz passzaival és elképesztő munkabírásával hamar a szurkolók egyik kedvencévé vált. A legutóbbi idény legjobb Fradi-futballistájának megválasztott játékos márciusban debütálhatott a válogatottban – vezeti fel a vele készített interjút a Fradi honlapja.

Tóth Alex nagy erőssége a Ferencváros csapatának (Fotó: Polyák Attila)
– Szerintem körülöttem senki sem gondolta, hogy ennyi minden történik velem ebben az évben, és ennyire intenzív lesz majdnem minden perce. Számomra is hihetetlen mind a mai napig, hogy mennyi minden történt velem ebben az évben. Azt nem mondom, hogy mindent megkaptam, amiért dolgoztam, de így is nagyon sokat hozott nekem ez az év. Most érzem igazán, hogy amiért ez alatt a húsz évem alatt dolgoztam, az megtérül, minden szempontból. Az álmomat élem minden téren, és örülök neki, hogy ismernek az emberek és szeretnek – fogalmazott Tóth Alex a klubja honlapjának adott exkluzív interjúban.

A középpályás megnevezte a két kedvenc idei mérkőzését.

– Kezdem az első válogatottmeccsemmel, a debütálásom biztosan köztük van, illetve a májusi, Győr elleni, idegenbeli bajnoki, ahol megnyertük a bajnokságot. Azt azért tartom kiemelendőnek, mert ott egy nagy kő esett le a szívemről, és a többieknek is, hogy sikerült megvédenünk a bajnoki címünket.

Tóth Alex a válogatottban március 23-án debütált, amikor a Nemzetek Ligájában a törökök elleni osztályozón 3-0-ra kikaptunk a Puskás Arénában. A középpályást Marco Rossi a 60. percben cserélte be. A kilencedik meccse a nemzeti csapatban november 16-án az írek ellen itthon 3-2-re elveszített vb-selejtező csoportmeccs, amelyen eldőlt, hogy nem mehetünk a pótselejtezőre. Amikor Tóth Alex lejött a pályáról a 76. percben, 2-1-re még mi vezettünk...

– Amikor összefutok az emberekkel, van, hogy megkapom a kérdést, hogy mi történt ott, hogy viseltük, hogy lehet kikerülni ebből. De én próbálok ezen túllépni, az a legfontosabb, hogy erősebben jöjjünk ki ebből az egészből, még ha nehéz is.

Szerintem a bizonyítási vágyam azóta még erősebb lett, ilyenkor az ember, ha másnak nem is, magának akarja bizonyítani, hogy igenis ki tudja hozni magából a maximumot.

Az Európa-ligában jól áll a Ferencváros, az alapszakasz 6. fordulója után a hatodik helyet foglalja el.

Tóth Alex: Ez még csak a kezdet, a nagyja még hátravan

– Ez annak köszönhető, hogy a stábban, a játékosokban megvan a potenciál, és ki is tudjuk mindezt hozni magunkból. Tényleg jól összeállt minden, a határ a csillagos ég. Én szeretek nagyot álmodni, és kell is, hogy az embernek sose legyen elég az, ami van, hanem mindig többet és többet akarjon. Ugyanakkor az is szükséges, hogy tudjuk értékelni a dolgokat. Jól haladunk, de még csak december van, ez még csak a kezdet, a nagyja még hátravan. Most a legjobb nyolc van mindenkinek a célkeresztjében, onnantól pedig a kétmeccses párharcokban bármi megtörténhet. Szeretnénk minél tovább jutni, le akarjuk tenni a névjegyünket Európában.

Tóth Alex arról is beszélt, hogyan telik számára az év vége:

– Nem vagyok az a típus, aki ilyenkor teljesen elengedi a focit. Pár nap pihenő kell nyilván, de inkább a mentális pihenő a fontos, abból van a kevesebb. Nyilván a testnek is jól jön a pihenés, de csak módjával, hiszen január 22-én már meccs van a Panathinaikosz ellen itthon. Az a találkozó is nagyon fontos lesz, nem szabad kiengednünk.

Az interjúban az nem került szóba, hogy Tóth Alex iránt nagy az érdeklődés külföldi csapatok részéről.

 

 

