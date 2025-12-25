Tóth Alex megszólalt: Azt nem mondom, hogy mindent megkaptam + videó

Ha valakivel nagyot fordult a világ a 2025-ös évben, az egyértelműen Tóth Alex. Idén berobbant a 36-szoros magyar bajnok Ferencváros csapatában, oroszlánrészt vállalva a bajnoki címvédésben. Okos játékával, precíz passzaival és elképesztő munkabírásával hamar a szurkolók egyik kedvencévé vált. A legutóbbi idény legjobb Fradi-futballistájának megválasztott játékos márciusban debütálhatott a válogatottban – vezeti fel a vele készített interjút a Fradi honlapja.

Tóth Alex nagy erőssége a Ferencváros csapatának (Fotó: Polyák Attila)

– Szerintem körülöttem senki sem gondolta, hogy ennyi minden történik velem ebben az évben, és ennyire intenzív lesz majdnem minden perce. Számomra is hihetetlen mind a mai napig, hogy mennyi minden történt velem ebben az évben. Azt nem mondom, hogy mindent megkaptam, amiért dolgoztam, de így is nagyon sokat hozott nekem ez az év. Most érzem igazán, hogy amiért ez alatt a húsz évem alatt dolgoztam, az megtérül, minden szempontból. Az álmomat élem minden téren, és örülök neki, hogy ismernek az emberek és szeretnek – fogalmazott Tóth Alex a klubja honlapjának adott exkluzív interjúban.

A középpályás megnevezte a két kedvenc idei mérkőzését.

– Kezdem az első válogatottmeccsemmel, a debütálásom biztosan köztük van, illetve a májusi, Győr elleni, idegenbeli bajnoki, ahol megnyertük a bajnokságot. Azt azért tartom kiemelendőnek, mert ott egy nagy kő esett le a szívemről, és a többieknek is, hogy sikerült megvédenünk a bajnoki címünket.

Tóth Alex a válogatottban március 23-án debütált, amikor a Nemzetek Ligájában a törökök elleni osztályozón 3-0-ra kikaptunk a Puskás Arénában. A középpályást Marco Rossi a 60. percben cserélte be. A kilencedik meccse a nemzeti csapatban november 16-án az írek ellen itthon 3-2-re elveszített vb-selejtező csoportmeccs, amelyen eldőlt, hogy nem mehetünk a pótselejtezőre. Amikor Tóth Alex lejött a pályáról a 76. percben, 2-1-re még mi vezettünk...

– Amikor összefutok az emberekkel, van, hogy megkapom a kérdést, hogy mi történt ott, hogy viseltük, hogy lehet kikerülni ebből. De én próbálok ezen túllépni, az a legfontosabb, hogy erősebben jöjjünk ki ebből az egészből, még ha nehéz is.

Szerintem a bizonyítási vágyam azóta még erősebb lett, ilyenkor az ember, ha másnak nem is, magának akarja bizonyítani, hogy igenis ki tudja hozni magából a maximumot.

Az Európa-ligában jól áll a Ferencváros, az alapszakasz 6. fordulója után a hatodik helyet foglalja el.