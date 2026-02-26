Bóka János: Mi nem attól vagyunk európaiak, hogy mások által megfogalmazott elvárásoknak megfelelünk

Bóka János emlékeztetett: egyesek szerint az európai integráció célja az igazodás egy központilag meghatározott gazdasági és társadalmi modellhez, és csak ez a központi modell tekinthető európainak. Mások szerint minden tagállam eltérő, de egyaránt európai gazdasági és társadalmi modellel gazdagítja az EU-t. Hozzátette: ő maga az utóbbi álláspontot osztja, és különösen igaznak tartja ezt az Európai Unió és a visegrádi országok kapcsolatára.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Fotó: DAVID BALOGH/XINHUA

– Mi nem attól vagyunk európaiak, hogy mások által megfogalmazott elvárásoknak és standardoknak megfelelünk. Mi, lengyelek, csehek, szlovákok és magyarok vagyunk, akik vagyunk. Európaiak is vagyunk, és saját identitásunkkal gazdagítjuk Európát, és csak saját identitásunkkal tudjuk Európát gazdagítani. Ha azt várják tőlünk, hogy máshogyan gazdagítsuk Európát, akkor azt nem integrációnak hívják, hanem birodalomépítésnek

– hangsúlyozta.

Kiemelte: mindez érvényes az európai versenyképességhez való hozzájárulásunkra is: az EU csak akkor lehet versenyképes, ha tagállamai versenyképesek; az európai versenyképességet nem lehet a tagállami versenyképességgel szemben megvalósítani.