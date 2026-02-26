Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Szijjártó Péterorosz gázHVG

Szijjártó Péter: A HVG hazudik, nem mondunk le az olcsó orosz gázról és olajról

Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésben reagált a HVG állításaira. A külgazdasági és külügyminiszter közölte: Magyarország nem mond le az olcsó orosz energiahordozókról, és visszautasította azt az értelmezést, amely szerint egy Washingtonban aláírt dokumentum erről szólna.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 13:57
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Semmi különös, csak a szokásos: fake news, hazudik a HVG!” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter bejegyzésében úgy fogalmazott: akármennyire is szeretnék „a brüsszeli csatlósok”, amíg Magyarországnak szuverén nemzeti kormánya van, nem mond le az olcsó orosz gázról és olajról.

Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

A miniszter szerint az olcsó orosz energiahordozók garantálják a rezsicsökkentés fenntartását. Hozzátette: ezek nélkül háromszorosára nőnének az energiaárak Magyarországon.

A HVG hazudik, a Washingtonban általam is aláírt dokumentum Közép-Európa energiabiztonságának fejlesztéséről szól, abban Oroszország vagy az orosz gáz egyetlen szóval sem szerepelnek. Az előkészítés során persze volt egy olyan verzió is, de azt mi nem írtuk volna alá, módosításokat javasoltunk, így lett nekünk is elfogadható a szöveg. Szóval ezt most a HVG (ismét) nagyon benézte.

– írta Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu