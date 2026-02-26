Szijjártó Péter: A HVG hazudik, nem mondunk le az olcsó orosz gázról és olajról

A HVG hazudik, a Washingtonban általam is aláírt dokumentum Közép-Európa energiabiztonságának fejlesztéséről szól, abban Oroszország vagy az orosz gáz egyetlen szóval sem szerepelnek. Az előkészítés során persze volt egy olyan verzió is, de azt mi nem írtuk volna alá, módosításokat javasoltunk, így lett nekünk is elfogadható a szöveg. Szóval ezt most a HVG (ismét) nagyon benézte.