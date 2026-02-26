„Semmi különös, csak a szokásos: fake news, hazudik a HVG!” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter bejegyzésében úgy fogalmazott: akármennyire is szeretnék „a brüsszeli csatlósok”, amíg Magyarországnak szuverén nemzeti kormánya van, nem mond le az olcsó orosz gázról és olajról.
Szijjártó Péter: A HVG hazudik, nem mondunk le az olcsó orosz gázról és olajról
Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésben reagált a HVG állításaira. A külgazdasági és külügyminiszter közölte: Magyarország nem mond le az olcsó orosz energiahordozókról, és visszautasította azt az értelmezést, amely szerint egy Washingtonban aláírt dokumentum erről szólna.
A miniszter szerint az olcsó orosz energiahordozók garantálják a rezsicsökkentés fenntartását. Hozzátette: ezek nélkül háromszorosára nőnének az energiaárak Magyarországon.
A HVG hazudik, a Washingtonban általam is aláírt dokumentum Közép-Európa energiabiztonságának fejlesztéséről szól, abban Oroszország vagy az orosz gáz egyetlen szóval sem szerepelnek. Az előkészítés során persze volt egy olyan verzió is, de azt mi nem írtuk volna alá, módosításokat javasoltunk, így lett nekünk is elfogadható a szöveg. Szóval ezt most a HVG (ismét) nagyon benézte.
– írta Szijjártó Péter.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
