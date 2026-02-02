Szijjártó Péterorosz gázeurópai bíróságREPower EUrezsicsökkentés

Magyarország megtámadta a brüsszeli rendeletet az Európai Bíróságon

Magyarország megtámadta az orosz energiaimportot betiltó, brüsszeli REPowerEU-rendeletet az európai bíróságon, a per végigviteléhez azonban a kormánypártoknak meg kell nyerniük a választást. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette ki hétfőn.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 02. 13:47
Brüsszelnek nem volt joga ilyen határozatot hozni Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy mára hivatalosan is megjelent az a döntés, amelynek értelmében megtiltják az Európai Unió tagországai számára az orosz kőolaj és földgáz vásárlását. „Szeretném világossá tenni, hogy Magyarország szempontjából csak drágább és kevésbé megbízható megoldások léteznek. Az orosz kőolaj és földgáz nélkül sem az ország energiaellátásának biztonsága nem garantálható, sem nem lehetséges a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartása” – mutatott rá.

Szijjártó Péter: Magyarország megtámadta a brüsszeli REPowerEU-rendeletet az Európai Bíróságon
Szijjártó Péter: Magyarország megtámadta a brüsszeli REPowerEU-rendeletet az európai bíróságon Fotó: MTI

Mi megvédjük a magyar embereket, megvédjük a magyar családokat, és nem engedjük, hogy Brüsszel megölje a rezsicsökkentést. Továbbra is az olcsó orosz kőolajra és földgázra alapozzuk Magyarország energiaellátásának biztonságát és a rezsicsökkentés fenntartását

– folytatta. Majd tudatta, hogy ennek érdekében a magyar kormány benyújtotta a keresetét az Európai Unió Bíróságához, kérve az intézkedés megsemmisítését.

Szijjártó Péter: A beadványukban három fontos dologra hivatkoznak

Először is arra, hogy Brüsszelnek nem volt joga ilyen határozatot hozni, ugyanis energiahordozók importját csak szankciókkal lehetne megtiltani, az pedig egyhangú döntést igényelne. „Egy vicc, hogy egy kereskedelempolitikainak álcázott intézkedést fogadtak el” – fogalmazott. A második érv, hogy az EU-nak nincs is hatásköre ilyen intézkedést hozni, minthogy az alapszerződésben világosan kikötötték, hogy minden tagállam maga dönthet arról, hogy kitől, s milyen energiahordozókat vásárol.

Harmadrészt pedig az Európai Uniónak van egy szabálya, amit úgy hívnak, hogy az »energiaszolidaritás elve«. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az európai uniós országok energiaellátásának biztonságban kell lennie. Nyilvánvalóan ez a brüsszeli döntés ezt felrúgja, Magyarország esetében mindenképp

– húzta alá.

A miniszter úgy vélekedett, hogy a per valószínűleg két évig fog tartani. 

Ezt a pert tehát végig kell vinni. Ahhoz viszont, hogy ezt a pert végigvigyük, meg kell nyernünk a választást, hiszen látszik, hogy a másik oldalon sorakoznak azok a szakértők a nemzetközi energiavilágból, akik korábban is amellett lobbiztak, hogy végre ne Oroszországból vegyünk olcsó energiahordozókat, hanem vegyünk drágábban a nyugati vállalatoktól

– jelentette ki. „Tehát nyilvánvalóan, hogy ha a másik oldal nyerné a választást, ezt a pert nem vinnék végig, és akkor jönne a rezsiköltségek háromszoros emelkedése. Azt javaslom, ezt ne próbáljuk ki!” – összegzett.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekusa

Cápa Kapitány, az emberarcú olajügynök

Békés Bence avatarja

Kecskére káposztát? Oroszlánra bárányokat? Olajügynökre rezsicsökkentést? A Tisza Pártnak meredeken más a válasza a kérdésekre, mint minden normális, józanul gondolkodó embernek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu