Magyarország megtámadta a brüsszeli rendeletet az Európai Bíróságon

A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy mára hivatalosan is megjelent az a döntés, amelynek értelmében megtiltják az Európai Unió tagországai számára az orosz kőolaj és földgáz vásárlását. „Szeretném világossá tenni, hogy Magyarország szempontjából csak drágább és kevésbé megbízható megoldások léteznek. Az orosz kőolaj és földgáz nélkül sem az ország energiaellátásának biztonsága nem garantálható, sem nem lehetséges a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartása” – mutatott rá.

Szijjártó Péter: Magyarország megtámadta a brüsszeli REPowerEU-rendeletet az európai bíróságon Fotó: MTI

Mi megvédjük a magyar embereket, megvédjük a magyar családokat, és nem engedjük, hogy Brüsszel megölje a rezsicsökkentést. Továbbra is az olcsó orosz kőolajra és földgázra alapozzuk Magyarország energiaellátásának biztonságát és a rezsicsökkentés fenntartását

– folytatta. Majd tudatta, hogy ennek érdekében a magyar kormány benyújtotta a keresetét az Európai Unió Bíróságához, kérve az intézkedés megsemmisítését.