A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető leszögezte, hogy az orosz kőolaj és földgáz vásárlásának tiltása élesen ellentétes hazánk érdekével, írja az MTI. „Hogyha nem vásárolhatunk Oroszországból kőolajat és földgázt, akkor az azt jelenti, hogy a családok energiaszámlái háromszorosukra nőhetnek, s nehéz helyzetbe kerülhetnek gyárak is az áremelkedés miatt” – figyelmeztetett.
Szijjártó Péter: Magyarország bírósági eljárást indít a jogi csalással született REPowerEU-rendelet ellen
Magyarország európai bírósági eljárást fog indítani az orosz energiaimport ellehetetlenítését célzó, jogi csalással elfogadott REPowerEU-rendelet megsemmisítését kérve – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Thesszalonikiben.
„Éppen ezért amint ez a döntés hivatalos formában is megjelenik, Magyarország kormánya benyújtja a keresetét az Európai Bírósághoz, amely kereset arra irányul, hogy ezt a jogszabályt az Európai Bíróság törölje el” – erősítette meg.
„Ez a jogszabály ugyanis egy óriási jogi csalással jött létre, hiszen ez tartalmában egy szankció, amelynek meghozatalához egyhangú döntésre lett volna szükség. Annak érdekében azonban, hogy kikerüljék a szuverén nemzeti kormányok ellenkezését, kereskedelmi intézkedésbe bújtatták csalással ezt a döntést, így elég volt a minősített többség” – jegyezte meg.
Szijjártó Péter szerint ez ellentétes Magyarország érdekeivel
Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ez a döntés ráadásul teljes mértékben ellentétes az Európai Unió saját jogszabályaival is, hiszen az alapszerződés világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan.
„Ez tehát nagy jogi csalás, s ellentétes Magyarország nemzeti érdekeivel. Ez az orosz kőolaj és földgázról való leválás óriási rezsiköltség-növekedést jelentene, ezt akarja Brüsszel és ezt akarja a Tisza Párt, mi viszont, mint egy szuverén nemzeti kormány, ezt meg fogjuk akadályozni” – jelentette ki.
„Ezért készen van a jogi beadványunk. Ahogy megjelenik ez a döntés hivatalos formában, benyújtjuk a keresetünket, és dolgozunk annak érdekében, hogy jogi úton semmisítsék meg ezt a csalással született döntést” – összegzett.
