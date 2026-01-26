Szijjártó Péter: Magyarország bírósági eljárást indít a jogi csalással született REPowerEU-rendelet ellen

„Éppen ezért amint ez a döntés hivatalos formában is megjelenik, Magyarország kormánya benyújtja a keresetét az Európai Bírósághoz, amely kereset arra irányul, hogy ezt a jogszabályt az Európai Bíróság törölje el” – erősítette meg.

„Ez a jogszabály ugyanis egy óriási jogi csalással jött létre, hiszen ez tartalmában egy szankció, amelynek meghozatalához egyhangú döntésre lett volna szükség. Annak érdekében azonban, hogy kikerüljék a szuverén nemzeti kormányok ellenkezését, kereskedelmi intézkedésbe bújtatták csalással ezt a döntést, így elég volt a minősített többség” – jegyezte meg.

Hungary will take legal action before the Court of Justice of the EU as soon as the decision on REPowerEU is officially published. We will use every legal means to have it annulled.



The REPowerEU plan is based on a legal trick, presenting a sanctions measure as a trade policy… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) January 26, 2026

Szijjártó Péter szerint ez ellentétes Magyarország érdekeivel

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ez a döntés ráadásul teljes mértékben ellentétes az Európai Unió saját jogszabályaival is, hiszen az alapszerződés világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan.

„Ez tehát nagy jogi csalás, s ellentétes Magyarország nemzeti érdekeivel. Ez az orosz kőolaj és földgázról való leválás óriási rezsiköltség-növekedést jelentene, ezt akarja Brüsszel és ezt akarja a Tisza Párt, mi viszont, mint egy szuverén nemzeti kormány, ezt meg fogjuk akadályozni” – jelentette ki.

„Ezért készen van a jogi beadványunk. Ahogy megjelenik ez a döntés hivatalos formában, benyújtjuk a keresetünket, és dolgozunk annak érdekében, hogy jogi úton semmisítsék meg ezt a csalással született döntést” – összegzett.