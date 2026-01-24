szijjártó péterukrajnamagyarország

Szijjártó Péter: Az ukrán kormány elindul a magyar választáson

Az ukránok azt akarják, hogy a magyar szuverenitásnak vége legyen és az ország háborúba menjen – hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint az ukrán kormány gyakorlatilag bejelentette, hogy elindul a magyar választáson.

Munkatársunktól
2026. 01. 24. 16:53
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: NurPhoto via AFP
Az ukrán külügyminiszter az imént egy rendkívül kulturált bejegyzésben jelentette be, hogy az ukrán kormány elindul a magyar parlamenti választáson – írta a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A nevük: Tisza

– hívta fel a figyelmet.

Azt akarják, hogy legyen vége a magyar szuverenitásnak, és hogy Magyarország menjen háborúba

– figyelmeztetett a tárcavezető.

Április 12-e tétje tehát: Ukrajna vagy Magyarország

– zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

A tárca közlése szerint Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a következőt írta az X-en: „Ukrajna EU-csatlakozásának blokkolásával Orbán Viktor újabb bűnt követ el a magyar nép és Magyarország ellen. (…) Ukrajna csatlakozása az EU-hoz közelebb hozná a békét, és garantálná a biztonságot és a jólétet Európa és az egész magyar nemzet számára. De ez nem az, amit Putyin akar. Ő azt akarja, hogy a háború folytatódjon. Ukrajna EU-tagságának blokkolásával Orbán Viktor Putyin kívánságait teljesíti. Ugyanakkor akadályozza a béke helyreállítását Európában, és Magyarországot a Kreml rezsimjének cinkosává teszi. Ma Orbán nem is Horthy Miklósként, hanem Hitler csatlósaként, Szálasi Ferencként viselkedik. Ez a második világháború tanulsága” – tette hozzá. „Magyarország és a magyar emberek nem ezt érdemlik. Magyarország nem érdemli, hogy ismét a történelem rossz oldalán találja magát – egy új, embertelen ideológia cinkosaként, amelyet a putyini rezsim képvisel” – zárta üzenetét Szibiha.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: NurPhoto via AFP)

