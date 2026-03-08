Ahogy arról lapunk is beszámolt, február 28-án Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy Izrael és az Egyesült Államok közös katonai műveletet indított az iráni rezsim jelentette fenyegetés megszüntetésére, néhány nappal később – Irán oldalán – a Hezbollah is csatlakozott a harcokhoz.
Amerika hatalmas fegyvercsomagot hagyott jóvá Izraelnek
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma 151 millió dollár értékű fegyvereladási csomagot hagyott jóvá pénteken Izrael számára, miközben a két ország offenzívát hajt végre közösen Irán ellen, és ennek hatására kiújult az Izrael és a Hezbollah libanoni síita milícia közötti fegyveres konfliktus is.
Az amerikai külügyminisztérium sajtóközleménye szerint a csomag – amely 12 ezer darab, 470 kilogrammos bombáról rendelkezik –
javítani fogja Izrael védelmi képességeit a jelenlegi és a jövőbeni fenyegetésekkel szemben, megerősíti nemzetvédelmét, és eszközként szolgál majd a régiós fenyegetések elrettentésére.
Borítókép: Tizenkétezer bombát kap Izrael Amerikától (Fotó: AFP)
Zelenszkij emberrablóit Magyarországra küldené egy ukrán elemző
Újabb fenyegetés érte hazánkat.
Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort, Iránban elhúzódó konfliktusra készülnek
Ezek voltak a hét legfontosabb külpolitikai hírei.
Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek, Törökország migránsáradatra készül
Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Újabb bányakatasztrófa Kongóban: akár száz ember is a föld alá kerülhetett
Mentőalakulatok kutatnak az esetleges túlélők és az áldozatok holttestei után.
