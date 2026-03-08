Amerika hatalmas fegyvercsomagot hagyott jóvá Izraelnek

Ahogy arról lapunk is beszámolt, február 28-án Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy Izrael és az Egyesült Államok közös katonai műveletet indított az iráni rezsim jelentette fenyegetés megszüntetésére, néhány nappal később – Irán oldalán – a Hezbollah is csatlakozott a harcokhoz.

Izraelnek tizenkétezer darab, egyenként 470kg-os bombát ad át Amerika

Fotó: AFP