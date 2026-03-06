IránHezbollahDonald Trump

Trump terrorfenyegetettségről beszélt egy interjúban

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban arról beszélt, hogy Irán akár az Egyesült Államok területén belül is megtorló csapásokat hajthat végre a közel-keleti konfliktus miatt. Az elnök szerint Washington folyamatosan számol ezzel a lehetőséggel, és a háttérben zajlik a felkészülés az esetleges fenyegetések kezelésére. Trump egyúttal figyelmeztetett, hogy a háborúnak amerikai áldozatai is lehetnek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 18:03
Egy Hezbollah terrorista az utcán lövöldözött Libanonban Forrás: AFP
Donald Trump amerikai elnök egy interjúban nyíltan beszélt az amerikai terrorfenyegetettségről, miszerint Irán megtorló csapásokat hajthat végre az Egyesült Államok területén belül. Az elnök kijelentette, hogy a háború természetes velejárója az emberveszteség és hangsúlyozta, hogy folyamatos felkészülés zajlik a háttérben – számolt be róla a Fox News.

Donald Trump és Benjamin Netenjahu
Donald Trump és Benjamin Netenjahu. Fotó: AFP

Trump elnök éppenhogy megérkezett a floridai Mar-a-Lago birtokára február 27-én pénteken este, amikor az amerikai hírszerzés üzenetet küldött neki, hogy megtalálták Irán legfelsőbb vezetőjét, Ali Hamenei ajatollahot. Ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton Izrael és az Egyesült Államok közös katonai műveletet indított az iráni rezsim jelentette fenyegetés megszüntetésére. 

A TIME magazinnak adott interjújában Trump részletezte, hogy Amerika céljai között szerepel az iráni nukleáris fenyegetés végleges megszüntetése, az ország ballisztikus rakétaprogramjának lebontása és egy Nyugat-barát kormány beiktatása. Amikor arról kérdezték, hogy az amerikaiaknak aggódniuk kellene-e egy esetleges iráni megtorló csapás miatt, ami amerikai területet céloz, azt válaszolta:

Azt hiszem [...] De azt gondolom, hogy folyamatosan aggódnak emiatt. Mi is folyamatosan gondolunk rá. Felkészülünk rá. De igen, tudják, számítunk bizonyos dolgokra

 – részletezte. 

Borítókép: A Hezbollah egyik terroristája az utcán lövöldözött Libanonban (Fotó: AFP)

