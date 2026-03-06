Trump terrorfenyegetettségről beszélt egy interjúban

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban nyíltan beszélt az amerikai terrorfenyegetettségről, miszerint Irán megtorló csapásokat hajthat végre az Egyesült Államok területén belül. Az elnök kijelentette, hogy a háború természetes velejárója az emberveszteség és hangsúlyozta, hogy folyamatos felkészülés zajlik a háttérben – számolt be róla a Fox News.

Donald Trump és Benjamin Netenjahu. Fotó: AFP

Trump elnök éppenhogy megérkezett a floridai Mar-a-Lago birtokára február 27-én pénteken este, amikor az amerikai hírszerzés üzenetet küldött neki, hogy megtalálták Irán legfelsőbb vezetőjét, Ali Hamenei ajatollahot. Ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton Izrael és az Egyesült Államok közös katonai műveletet indított az iráni rezsim jelentette fenyegetés megszüntetésére.