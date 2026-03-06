A nemzetközi sajtó is reagált Zelenszkij fenyegetésére, Irán terrortámadásra készülhet

Széles nemzetközi visszhangot váltott ki Volodimir Zelenszkij fenyegetése . Az ukrán elnök arról beszélt: ha valaki továbbra is blokkolja az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós uniós hitelt, akkor az illető elérhetőségét akár az ukrán katonáknak is megadhatják, hogy „a saját nyelvükön beszéljenek vele”. Ezt több külföldi lap is ismertette, és Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek szóló fenyegetésként értelmezték.

Zelenszkij fenyegetésével kiemelt helyen foglalkozott a nemzetközi sajtó is

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Volodimir Zelenszkij egy kijevi kormányülést követően arról beszélt, hogy reméli:

az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor „megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak”, hogy felhívják és „a saját nyelvükön beszéljenek vele”.

A fenyegetés széles nemzetközi visszhangot váltott ki.