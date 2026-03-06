Volodimir ZelenszkijSulyok TamásIránUkrajnaDonald Trump

A nemzetközi sajtó is reagált Zelenszkij fenyegetésére, Irán terrortámadásra készülhet

Az ukrán elnök kijelentései nem maradtak visszhang nélkül. Volodimir Zelenszkij nemrég nyíltan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, a témával pedig kiemelt helyen foglalkoztak a külföldi lapok is. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás miatt nyomoz, miután a hatóságok elfogtak két páncélozott ukrán járművet, amelyek több millió dollárt és eurót, valamint aranytömböket szállítottak. Az utasok között volt egy volt ukrán titkosszolgálati tábornok is. Donald Trump amerikai elnök szerint Irán terrortámadásra készülhet a megtorlás részeként. Sulyok Tamás a Louisiana állambeli Árpádhon magyar közösségénél tett látogatást. Az Európai Bizottság szabályokat is módosítana Ukrajna kedvéért. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 23:59
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Széles nemzetközi visszhangot váltott ki Volodimir Zelenszkij fenyegetése . Az ukrán elnök arról beszélt: ha valaki továbbra is blokkolja az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós uniós hitelt, akkor az illető elérhetőségét akár az ukrán katonáknak is megadhatják, hogy „a saját nyelvükön beszéljenek vele”. Ezt több külföldi lap is ismertette, és Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek szóló fenyegetésként értelmezték.

Zelenszkij fenyegetésével kiemelt helyen foglalkozott a nemzetközi sajtó is
Zelenszkij fenyegetésével kiemelt helyen foglalkozott a nemzetközi sajtó is 
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Volodimir Zelenszkij egy kijevi kormányülést követően arról beszélt, hogy reméli:

az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor „megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak”, hogy felhívják és „a saját nyelvükön beszéljenek vele”.

A fenyegetés széles nemzetközi visszhangot váltott ki.

Ukrán titkosszolgálati tisztet fogott el a NAV, aranytömböket és pénzt szállítottak

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást, miután hét ukrán állampolgárt, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot állítottak elő Magyarországon. A hatóságok szerint a két páncélozott pénzszállító jármű több tíz millió dollárt és eurót, valamint aranytömböket vitt volna Ausztriából Ukrajnába. Az egyelőre tisztázatlan, hogy ez kinek a pénze és miért nem átutalással mozgatták azt.

Március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak – közölte az adóhatóság pénteken

A NAV a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével végzi

Trump terrorfenyegetettségről beszélt egy interjúban

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban arról beszélt, hogy Irán akár az Egyesült Államok területén belül is megtorló csapásokat hajthat végre a közel-keleti konfliktus miatt. Az elnök szerint Washington folyamatosan számol ezzel a lehetőséggel, és a háttérben zajlik a felkészülés az esetleges fenyegetések kezelésére. Trump egyúttal figyelmeztetett, hogy a háborúnak amerikai áldozatai is lehetnek.

Az elnök kijelentette, hogy a háború természetes velejárója az emberveszteség és hangsúlyozta, hogy folyamatos felkészülés zajlik a háttérben

A TIME magazinnak adott interjújában Trump részletezte, hogy Amerika céljai között szerepel az iráni nukleáris fenyegetés végleges megszüntetése, az ország ballisztikus rakétaprogramjának lebontása és egy Nyugat-barát kormány beiktatása.

Sulyok Tamás a Louisiana állambeli Árpádhon magyar közösségénél tett látogatást

Sulyok Tamás a New Orleans közelében fekvő, 130 éve alapított településen hangsúlyozta, hogy Árpádhon különleges hely a magyarok számára.

Magyarországon mindenkire büszkék vagyunk, aki sikeres lett az Egyesült Államokban. Még büszkébbek vagyunk azokra, akik saját városokat, erős közösségeket építettek, és akik több mint 130 év után is még mindig emlékeznek magyar gyökereikre

– fogalmazott.

Hozzátette, hogy akik 1896-ban magyar települést alapítottak az Egyesült Államokban, szülőföldjükről magukkal hozták a kemény munka és bátorság szellemiségét, ami segített felépíteni egy sikeres közösséget.

Az ünnepi alkalmon részt vett Louisiana több vezetője, köztük Nancy Landry, a szövetségi állam államminisztere, valamint Mike Strain, Louisiana mezőgazdasági minisztere.

Brüsszel szembe megy az európaiakkal: az EU bővítési biztosa új szabályokat hozna Ukrajna csatlakozásáért

Az Európai Unió bővítésért felelős biztosa szerint a jelenlegi, bizonytalan világrend új szabályokat tesz szükségessé ahhoz, hogy felgyorsítsák Ukrajna csatlakozási folyamatát. Egyúttal megerősítette: a jelenlegi eljárás mellett az ország nem fogja tudni elérni azt a célját, hogy 2027-ig csatlakozzon az Európai Unióhoz. Több uniós tagállam elutasítja a gyorsított csatlakozást.

Marta Kos a Bloombergnek adott interjúban arról beszélt: a jelenlegi bővítési módszertan nem a mostani, rendkívül kihívásokkal teli időszakra készült. Hozzátette, hogy a jelenlegi szabályok mellett Ukrajna várhatóan nem tudja elérni azt a célját, hogy 2027-ig csatlakozzon az Európai Unióhoz.

A bővítési folyamat felgyorsításának kérdése azután került ismét napirendre, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen közölte: nem tud garanciát adni arra, hogy a háború sújtotta Ukrajna 2027-re az unió tagjává válhat. A Bloomberg beszámolója szerint a bizottság olyan lehetőségeket vizsgál, amelyek lehetővé tennék, hogy Ukrajna fokozatosan, már a teljes tagság előtt is hozzáférjen bizonyos uniós jogokhoz és előnyökhöz.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKéri László

Tényleg! Milyen vicces!

Bayer Zsolt avatarja

Két ócska, szemét sz…rjankó…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu